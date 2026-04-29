Prva slika unuka Đorđa Balaševića: Dali mu ime po slavnom dedi

Sin pokojnog legendarnog pjevača Đorđa Balaševića, Aleksa, juče je postao otac po drugi put. Njegova supruga Nikolina donijela je na svijet sina, kom su ime dali po dedi - Đorđe, što su svi oduševljeno dočekali.
Nakon što je Aleksa sa svima podijelio srećne vijesti, a zatim objavio snimak iz bolnice u znak zahvalnosti ljekarima koji su donijeli na svijet njegovog sina, sada je podijelio i prvu fotografiju malog Đorđa uz veoma emotivne riječi.
Na slici se vidi njegova mala ručica, ušuškana u ruci svoga oca, a uz fotografiju napisao je:
"Evo me! Moje ime je Đorđe Balašević, ja sam DETE NEBA. Sišao sam 28.04.2026. u jednu ravnicu. Dali su mi ime po dedi, ali dalo mi je i nebo srce poput njegovog, sa otkucajima kao melodijom harfe... Amin."
"Moja Nikana se juče porodila, meni i Veri produžila mandat najljepšeg života koji živimo sa njom. Hvala Dr. Stevanu Milatoviću koji je i naše drugo dijete prirodnim, spontanim i božanstvenim porođajem uveo na ovaj svijet. Za sve nas i dalje lijep svet..."- piše u objavi.
Četvrto unuče u porodici Balašević
I Olivera Balašević se sinoć oglasila povodom rođenja svog četvrtog unuka te podijelila svoju radost sa svima. Inače, u domu Balaševića ovih dana je i duplo slavlje, budući da Olivera proslavlja rođendan. Čestitke stižu duplo.
