Prva slika unuka Đorđa Balaševića: Dali mu ime po slavnom dedi

Aleksa Balašević, sin pokojnog legendarnog pjevača Đoleta, juče je postao otac po drugi put.

rodio se unuk pokojnog đorđa balaševića Izvor: Instagram printscreen / balasevicaleksa

Sin pokojnog legendarnog pjevača Đorđa Balaševića, Aleksa, juče je postao otac po drugi put. Njegova supruga Nikolina donijela je na svijet sina, kom su ime dali po dedi - Đorđe, što su svi oduševljeno dočekali.

Nakon što je Aleksa sa svima podijelio srećne vijesti, a zatim objavio snimak iz bolnice u znak zahvalnosti ljekarima koji su donijeli na svijet njegovog sina, sada je podijelio i prvu fotografiju malog Đorđa uz veoma emotivne riječi.

Na slici se vidi njegova mala ručica, ušuškana u ruci svoga oca, a uz fotografiju napisao je:

"Evo me! Moje ime je Đorđe Balašević, ja sam DETE NEBA. Sišao sam 28.04.2026. u jednu ravnicu. Dali su mi ime po dedi, ali dalo mi je i nebo srce poput njegovog, sa otkucajima kao melodijom harfe... Amin."

"Moja Nikana se juče porodila, meni i Veri produžila mandat najljepšeg života koji živimo sa njom. Hvala Dr. Stevanu Milatoviću koji je i naše drugo dijete prirodnim, spontanim i božanstvenim porođajem uveo na ovaj svijet. Za sve nas i dalje lijep svet..."- piše u objavi.

Četvrto unuče u porodici Balašević

I Olivera Balašević se sinoć oglasila povodom rođenja svog četvrtog unuka te podijelila svoju radost sa svima. Inače, u domu Balaševića ovih dana je i duplo slavlje, budući da Olivera proslavlja rođendan. Čestitke stižu duplo.

Đorđe Balašević unuk

