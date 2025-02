"Balaševićeva 'Srbija' mogla biti himna, ali nije je objavio": Poznatom srpskom fudbaleru posvetio veliki hit

Poznati srpski trener i nekadašnji fudbaler Slobodan Bobe Pavković otkrio je malo poznate detalje svog odrastanja kraj Đorđa Balaševića. Bili su bliski prijatelji i zajedno su ušli i u svijet muzike.

Izvor: MN PRESS

Nekadašnji fudbaler Vojvodine i Partizana i poznati srpski stručnjak Slobodan Bobe Pavković pričao je u intervjuu za "Nedeljnik" o svom druženju sa najpoznatijim srpskim kantautorom Đorđem Balaševićem.

Njih dvojica odrastali su zajedno u Novom Sadu, bavili se muzikom, a putevi su im se razdvojili kada je život Pavkovića odveo u fudbalu, a Balaševića u umjetnost. Ostala je legenda da je čuveni hit "Drago mi je zbog mog starog" napisao baš inspirisan pričom svog druga, Bobe Pavkovića.

"Đorđe Balašević i ja smo iz istog kraja Novog Sada, iz Bloka, i iz iste gimnazije 'Svetozar Marković'. I u tom Bloku, na njegovom betonu, svaki dan se igrao fudbal. A poslije toga se sviralo i to je bila šema druženja. Trajalo je to o 1969. ili 1970, pa do 1978. kada sam prešao u Partizan, tako da je to desetak godina igranja fudbala na betonu i sviranja, s tim što sam ja 1974. potpisao profesionalni ugovor za Vojvodinu, tako da nisam mogao da baš svaki dan igram fudbal u kraju", rekao je Pavković u intervjuu za "Nedeljnik".

Otkrio je da su Balašević i on dugo svirali samo za sebe, a pamti i kada su odnijeli demo snimak u Radio Novi Sad.

"Đole i ja smo dugo svirali sami, a 1976. smo snimili probne, demo pjesme i preko mog kuma Bogice Mijatovića smo otišli u Radio Novi Sad i dali ih na slušanje muzičkom uredniku. Bolje je da ne spominjem njegovo ime jer je njegova reakcija na snimke bila: 'Šta je ovo? Pa ovo je odsvirano već sto puta'. A, poslije samo nekoliko mjeseci, to što je odsvirano sto puta, kao na primjer pjesma 'Oprosti mi Katrin', bio je hit broj 1 u Jugoslaviji. Tako da je taj muzički urednik baš onako žešće promašio".

"Napravio je pjesmu koja nikad nije objavljena"

Pamti Pavković i anegdotu o nikad objavljenoj pjesmi Đorđa Balaševića.

"Jednog dana, baš u našoj gimnaziji Balašević mi kaže 'Pošto je najpoznatije djelo Svetozara Markovića 'Srbija na Istoku', napraviću istoimenu pjesmu'. I napravio je tu pjesmu i ona nikada nije objavljena. Kada nas je Đole napustio, oni koji su znali za tu pjesmu, napisali su da je ta njegova 'Srbija na Istoku' mogla biti himna. Da je to toliko jaka ta pjesma", rekao je Pavlović.

Svirajući u bendu 'Rani mraz' zavolio je još više muziku kraj Balaševića, nalazi se i na slici prvog singla tog benda, ali je kada je ploča izašla već krenuo za Beograd, u Partizan. Ostala je iz njihovog drugarstva priča o pjesmi: 'Drago mi je zbog mog starog'.

"Pjesma drago mi je zbog mog starog ima dvije verzije. Prva verzija je odlična, sviđala mi se i ne znam zašto ju je Đole Balašević promijenio. Druga verzija ove pjesme, koju svi znamo, ne dopada mi se iako svi uvijek napišu da ju je Đole napisao i posvetio meni. Originalna je bila odlična i takođe je govorila o fudbaleru i njegovom ocu. U ovoj drugoj verziji on je pjevao 'U ime sporta ja sam glavi rekao zbogom...', dodao je neke stihove koji mi se nisu dopali", rekao je Bobe Pavković.

Nedavno je Pavković objavio svoj muzički album, čime je ostvario davnašnju želju i san, sanjan dok je gradio fudbalsko ime - bio je igrač Voše i Partizana, kapiten mlade reprezentacije Jugoslavije sa kojom je postao prvak Evrope, internacionalac u Švedskoj, selektor Kuvajta, direktor fudbalske asocijacije Singapura, trener mlade reprezentacije Srbije i Crne Gore, autor stručnih knjiga o fudbalu...