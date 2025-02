Tajna čuvene pjesme "D-mol": Đorđe Balašević je jednom prilikom otkrio šta se krije iza ovih stihova

Balašević je napisao najljepše stihove u momentima velike čežnje i posvećena je Oliveri Balašević

Prije četiri godine napustio nas je legendarni kantautor Đorđe Balašević. Njegov lik i djelo ostavili su neizbrisiv trag u svijetu muzike i poezije, a njegove pjesme obilježile su živote mnogih generacija.

Đorđe Balašević je sebe opisivao kao velikog sanjara, u djetinjstvu je maštao da postane fudbaler, a onda je njegova karijera otišla u potpuno drugom smjeru ka muzici, gdje je ostavio neizbrisiv trag.

Inspiracija za brojne pjesme koje je napisao bila mu je supruga Olivera i njihova ljubavna priča, a gotovo svaki tekst donosi detalje iz života, priče o prijateljima, kolegama, njihovim životima, ljubavi i drugim osećanjima.

Jedna od najpopularnijih pjesama koju je napisao Balašević jeste "D-mol", a ova pesma je posvećena specifičnom stanju i emociji, pa kao i mnoge druge, prenosi autentičan doživljaj čuvenog kantautora.

"Ja sam prikriveni depresivac. Jednom sam rekao: 'danas sam ruski naštiman' - izraz koji se danas retko koristi, a opisuje tužno i čežnjivo raspoloženje - 'danas sam u nekom molu, ali ne u g, već u tamnoplavom d-molu'. To se dešava u nekim trenucima čežnje za nekom osobom koja u tom trenutku uopšte ne mora da bude daleko.

Mojoj ženi Olji sam rekao: 'Ne moram da odem u Australiju, pa da odande čeznem za tobom. To može da se desi i kada si ti na pijaci, a nekad se dešava dok samo spavaš'. Dakle, 'D-mol' je pjesma o čežnji i iako se ta riječ nigdje ne pominje u pjesmi, na koncertima se odmah jave svi čežnjivi u publici", rekao je svojevremeno Balašević.

Tekst pesme "D-mol"

Odlutaš ponekad i sanjam sam

Priznajem, ne ide,

Ali pokušavam, i uvek dođe d-mol

Spusti se ko lopov po žicama

Ruke mi napuni tvojim sitnicama

I teško prođe sve to

Jedan d-mol me dobije kako odeš ti

U sobi je glupi d-mol

Uvek sazna kad je to

Uhvati me čvrsto i ne popušta

Lud je za tišinom, to ne propušta

Vodi me u svoj plavičasti dom

Jedan d-mol me razvali

Neki bi to prosto tugom nazvali

Nije to, šta je tuga za d-mol

Ponekad te nema i sasvim sam

Izmišljam način da molu smuvam dan

Ali je lukav d-mol

Pusti da se svetla svud priguše

Sačeka poslednje zvezde namiguše

Vuče mi rukav, idemo

Plaši me on, gde si ti

Hiljadu se stvari moglo desiti

Glupi d-mol, za kim tuguje svu noć

Uzme me u svoju tamnu kočiju

Nebo primi boju tvojih očiju

Znam taj put, to je prečica za bol

Jedan d-mol me razvali

Neki bi to prosto tugom nazvali

Nije to, šta je tuga za d-mol

Ostala je knjiga sa par nepročitanih strana

I neke stvarčice od herendi porcelana

Jedan pulover, u kom si bila

I ostala je ploča, “Best of Ray Cooder”

I fina mala plava kutijica za puder

I ja sam te ostao željan dok me bude

Moja mila

