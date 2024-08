Bili nerazdvojni, a onda su pale teške riječi: Bora Čorba i Balašević 40 godina nisu govorili

Bora Đorđević i Đorđe Balašević javno su razmjenivali prozivke nakon što su prekinuli saradnju.

Bora Đorđević i dalje se zbog lošeg zdravstvenog stanja nalazi na respiratoru u Kliničko-bolničkom centru u Ljubljani gdje mu se ljekari, prema navodima medija bore za život.

Brojne javne ličnosti uputili su mu riječi podrške, dok malo ko zna da sa nekima ipak nije bio u dobrim odnosima. Proslavljeni srpski roker poznat je, ne samo po svojim pjesmama koje su osvojile generacije, već i po svom oštrom jeziku i mišljenju koji se nije libio da iskaže u svakoj situaciji.

Tako je prije 40 godina došlo do sukoba između njega i pokojnog Đorđa Balaševića, sa kojim je svojevremeno blisko sarađivao.

Odnos su započeli saradnjom tokom rane faze karijere. Konflikt između njih je započeo još sedamdesetih godina, kada je Balašević kritikovao pjesmu "Lutka sa naslovne strane" grupe "Rani mraz", u kojoj je Bora bio član.

Zbog neslaganja oko ove pjesme, Bora je napustio grupu, raskinuo saradnju sa Balaševićem i osnovao grupu "Riblja čorba". Ipak, sukob je doživio eskalaciju i legendarni pjevači počeli su javno da se prozivaju.

Tokom koncerta u beogradskoj Areni, Balašević je kritikovao Boru zbog nastupa kao predgrupa Aci Lukasu.

"Jedan moj nekadašnji kolega iz grupe "Rani mraz" u novogodišnjoj noći na Trgu nastupa kao predgrupa Aci Lukasu...", rekao je Balašević, a onda je ubrzo stigao i odgovor Bore Čorbe, koji je u svojoj knjizi "Pusto ostrvo" nazvao Balaševića "najgorim papučarom", ističući da njegova supruga Olivera ima preveliki uticaj na njegov život.

Bora je u pjesmi "Predejane" opisao situaciju koja se odnosi na Balaševića, ali je naglasio da ga ne zanima Balaševićeva reakcija na njegove komentare.

"Ako na njih uriniram, mokri do kože gole, neće više da me vole i draži će im biti Đole. A on od svoje Olivere niti piša, niti se*e", stihovi su Borine pjesme u novoj zbirci.

U 2008. godini, Bora je u emisiji Rade Radenović izjavio da poštuje Balaševićev rad, ali ne i njega kao osobu.

