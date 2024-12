Piskavica za dugu i sjajnu kosu: Dokazano smanjuje opadanje, a evo kako možete da podstaknete njen rast

Biljka piskavica dugo se koristi za smanjivanje opadanja kose, evo kako možete da je upotrebite.

Izvor: Shutterstock

Piskavica je biljka za koju se vjeruje da može podstaći rast kose i poboljšati njegov kvalitet. Međutim, medicinska istraživanja su dokazala da piskavica može da spriječi gubitak kose, ali još nisu utvrdili tačno da li i podstiče rast.

Pored dobrog saveznika za kosu, ova biljka može poslužiti i kod drugih zdravstvenih problema.

Šta je piskavica i za šta se sve koristi?

Biljka piskavica potiče iz južne Evrope, Mediterana i zapadne Azije. Izgleda slično djetelini, a ukus i miris podsećaju na javorov sirup.

Mnoge kulture je koriste u medicini i kuvanju. U azijskoj, južnoevropskoj i sjevernoafričkoj tradiciji, koristili su je za probleme sa dijabetesom i pomoć pri dojenju.

U ajurvedskoj i kineskoj medicini, koristili su je za poboljšanje varenja i izazivanje porođaja, ali i za poboljšanje opšteg zdravlja i metabolizma.

Danas, neki i dalje koriste piskavicu kao dodatak ishrani u smanjenju menstrualnih grčeva, dijabetesa i podsticanje proizvodnje mlijeka kod dojilja.

Izvor: Shutterstock

Piskavica i rast kose

Neka rana istraživanja pokazala su da sjeme piskavice može da liječi slab do umjeren gubitak kose kod muškaraca i žena. Kako to funkcioniše stručnjaci nisu detaljno objasnili, ali se vjeruje da piskavica može da stimuliše cirkulaciju krvi i da to ima uticaj na kosu.

Istraživanje sprovedeno na životinjama takođe je pokazalo da da biljno ulje pomiješano sa ekstraktom sjemena piskavice može da poveća debljinu i rast kose.

Iako je dokazana veza između upotrebe piskavice i sposobnosti da se zaustavi gubitak kose, potrebno je još istraživanja da bi se utvrdilo da li i kako piskavica može da pomogne u rastu kose.

Izvor: Shutterstock

Kako se koristi piskavica?

Ako želite da pokušate da koristite piskavicu za kosu, imate dva načina. Možete je koristiti prilikom kuvanja ili nanijeti direktno na kožu glave.

Piskavica je sigurna za korišćenje u ishrani, ali trebalo bi da je izbjegavate ako imate alergiju na leblebije ili kikiriki.

Lokalna aplikacija na kožu glave je najbolja ako piskavicu uzmete u obliku praha.

Kontraindikacije za upotrebu piskavice

Postoje neki rizici u upotrebi piskavice, a oni uključuju:

Glavobolju

Vrtoglavicu

Mučninu

Dijareju

Druge probleme sa varenjem

Ako uzimate veliku dozu piskavice, možete doživjeti nagli pad šećera u krvi. Ako ste trudni, nemojte je koristiti.

Izvor: Shutterstock

Drugi načini za podsticanje rasta kose

Pošto nije dokazano da piskavica podstiče rast kose, stručnjaci savjetuju da pokušate sa drugim metodama.

Ono što je najvažnije za kvalitet kose jeste zdrava ishrana. Veoma je važno da imate uravnoteženu ishranu, a istraživanje je pokazalo da ishrana bogata svježim biljem i salatom može da smanji rizik od ćelavosti kod muškarca ili žene.

Takođe bi trebalo da jedete hranu bogatu proteinima, a evo koje su to namirnice sa visokim sadržajem proteina:

Meso, posebno živina i crveno meso

Sočivo

Losos i druga masna riba

Jaja

(Webmd/Lepa&Srećna)