"Nije stigao, to su bili njegovi posljednji dani na ovom svijetu": Aleksa Balašević o prvom filmu i slavnom ocu

Aleksa Balašević, scenarista filma "Megdan: Između vode i vatre", sa ekipom filma prošetao je crvenim tepihom na Sarajevo Film Festivalu, gdJe je film doživIo veliku balkansku premijeru.

Nakon premijere svog prvog filma na Sarajevo Film festivalu, na kojoj nisu izostale emocije, Aleksa Balašević je progovorio o projektu, porodici, i pokojnom ocu, legendi Đoletu Balaševiću.

Prvi komentari publike nakon odgledanog filma "Megdan: Između vode i vatre" su: 'Ovaj scenario nije napisao Aleksa, nama se čini da je ovo Đole pisao'. Kako na tebe utiču takvi komentari?

"Meni je to kompliment, to je kompliment po pitanju... Kad god to neko kaže, onda znam da je dobar scenario u ovom slučaju. Daj Bože da to kažu i za sljedeći scenario, da isto kažu da je Đole pisao i da sam ja to pronašao na nekom našem Čardaku vojvođanskom, što se mene tiče daj Bože da to kažu. I, istina je na neki način jeste on to pisao, vazdušnim perom, oblacima, zvijezdama, s jedne strane jeste, zavisi ko kako gleda."

Bio si jako emotivan nakon održane premijere, kada si držao svoj govor i istakao si koliko Sarajevo znači Vašoj porodici. Šta za Vas tačno predstavlja Sarajevo?

"Sarajevo... Za mene predstavlja jednu vječnu panonsku luku gdje je moj otac bacio sidro koje će zauvijek ostati tu, i jednu mirnu vječnu luku gdje sam uvijek dobrodošao. Jednu kolijevku umjetnosti, gdje uvijek ovakve stvari konkretno kao ovaj film koji ima jednu zdravu poruku, pogotovu za današnje vrijeme, gdje uvijek prođe dobro. Sarajevo zbog svega toga ima takav jedan lik koji ja uvijek volim da pratim naročito kada su u pitanju događaji koji su vezani za mog oca i porodicu. Mislim da je ovo kolijevka umjetnosti svakako, i mislim da će s time složiti svako, a ne samo ja koji sam vezan za ovaj grad zbog oca i zbog sebe, mislim da će se s tim složiti i ljudi iz drugih krajeva svijeta koji su to osjetili ovdje."



Okupio si "krem de la krem" srpskog, regionalnog, ali i svjetskog glumišta za svoj projekat. Glavni glumac Vojin Ćetković je ispričao i jednu anegdotu, kako je uopšte došlo do toga da dobije ulogu u filmu. Kako je otkrio, lično ga je Đole zvao. Kako je došlo do saradnje s njim?

"Đole je rekao: 'Čovjeka sa mjesecom u očima treba da igra Vojin, on ima to u očima i lako će s tim što ima u očima stvoriti neki mjesec kao lik iz pjesme Čovjek s mjesecom u očima'. Tu su naravno, konkretno, ta uloga prezentuje da je za svakog pametnog čovjeka svaki rat izgubljen. Generalno je ovdje prikazan kao sportski trener, koji je jedino u sportu našao neki procenat da ima želju za životom. Naravno u filmu su regionalni, najpoznatiji glumci uključujući i rumunski i moldavski najpoznatiji glumci, pošto smo imali ogromnu ko-produkciju i pomoć, bez njih ne bi ni došli ovdje gdje smo došli. Maja Berović je takođe u filmu, koja je glumila Moldavku, savršeno je uradila sve i to nisam rekao ja, već moldavska publika i glumci, koji su bili oduševljeni njenim sluhom i cijelom ulogom. Neki novi likovi su se ovdje pojavili, što poslije ovoga važiti za krem de la krem regionalne glume."

Otkrio si da je film rađen po nekim istinitim događajima, i da je čak inspirisan jednom Đoletovom pjesmom... Kada su nastali prvi redovi scenarija, kako je to izgledalo, i šta ti je otac rekao kada si napisao prve rečenice?

"On nažalost nije stigao, to su bili njegovi posljednji dani na ovom svijetu, nije stigao sve da vidi. On je rekao da to treba da bude dosta satkano od istinitih događaja tih dječaka koji su se na megdanu borili. On je volio svaki sport, i konkretno Megdan je gledao borbe, on je istim žarom gledao kao kad gleda fudbal, hokej na travi... Tako da je ta ideja bila, da film bude prikazan realno, da borbe ne budu prikazane kao u američkim filmovima da neko skače trostruki salto i nokautira nekog iz okreta i da taj poslije toga ustane i pobijedi. Borbe u filmu su neke dosadne, neke zanimljive što je i u stvarnosti tako. Isto kao i ta duhovna borba koja je prikazana u filmu, ponekad je veoma jednostavna, a ponekad komplikovana."

