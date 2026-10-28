"Nije ni pročitao scenario": Brus Vilis nagovarao Bena Afleka da odbije ulogu u filmu koji je donio 7 Oskara

Ben Aflek otkrio je kako mu je Brus Vilis savjetovao da ne prihvati ulogu u filmu "Zaljubljeni Šekspir".

Izvor: YouTube printscreen/ Vanityfair/ONEMedia

Ben Aflek je otkrio da je jednu ulogu umalo odbio, i to zbog Brusa Vilisa. Gostujući u podkastu "Happy Sad Confused", Aflek je ispričao da se Brus Vilis nije ustručavao da mu kaže šta misli, čak i kada je riječ bila o njegovom glasu ili izboru filmskih uloga.

Jedna od situacija koje je Aflek izdvojio dogodila se u periodu kada se pripremao za film "Zaljubljeni Šekspir". Vilis, sa kojim je prethodno sarađivao na ostvarenju "Armagedon", smatrao je da bi trebalo da njegov mlađi kolega odustane od tog projekta.

"Rekao mi je: 'Čovječe, nemoj da snimaš taj film o Šekspiru. Ne želiš da radiš na tom filmu'", kazao je Aflek, prenosi "People".

"Ali, da budemo pošteni, nije ni pročitao scenario", dodao je on.

Shakespeare in Love Izvor: YouTube

Film "Zaljubljeni Šekspir", premijerno prikazan 1998. godine, ostvario je veliki uspjeh i naredne godine osvojio sedam Oskara, među kojima i priznanje za najbolji film. U njemu je Aflek glumio Neda Alena, pozorišnog glumca koji nastupa u Šekspirovim djelima.

Međutim, Vilisovi komentari nisu se završavali na procjeni scenarija i odabiru uloga. Aflek je ispričao da mu je kolega jednom prilikom skrenuo pažnju i na način na koji govori, što ga je prilično iznenadilo.

"Brus Vilis mi se jednom okrenuo i rekao: 'Glas ti je previsok'. Pitao sam ga: 'Šta?' A on mi je rekao: 'Nemoj da govoriš tako visokim glasom.' Odgovorio sam mu: 'Bruse, to je jednostavno moj glas. Mogu li ja to uopšte da promijenim?'", istakao je on.

Na to mu je, kako Aflek tvrdi, Vilis odgovorio: "Ne želiš tako da zvučiš, čovječe! Pokušavam da ti pomognem!"

Na kraju je zaključio da kolegi nikada nije zamjerio na savjetima koje mu je dao:

"Volim Brusa i on mi je zaista davao savjet".

Izvor: Nova / MONDO