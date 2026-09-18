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Dženifer Garner odbila da glumi ženu Bena Afleka u njegovom novom filmu: Ovo je istina o njihovom odnosu

Dženifer Garner odbila da glumi ženu Bena Afleka u njegovom novom filmu: Ovo je istina o njihovom odnosu

Izvor mondo.rs
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Ben Aflek će u novom Netfliksovom filmu "Animals" biti i reditelj i glavni glumac.

Dženifer Garner odbila da glumi ženu Bena Afleka Izvor: MIKE NELSON/EPA FILE

Glavna muška uloga u filmu Bena Afleka najprije je bila namijenjena Metu Dejmonu, dok je njegovu partnerku trebala da tumači Dženifer Garner.

Aflek je istakao da mu se ideja o tome da sarađuje sa bivšom suprugom dopala.

"Pomislio sam: 'Bože, Džen Garner bi bila sjajna za ovu ulogu.' To bi imalo i dodatnu prednost, jer bismo oboje mogli više da viđamo djecu, s obzirom na to da dijelimo starateljstvo i da su djeca nedjelju dana kod jednog, a nedjelju kod drugog. Mislio sam da bismo tome mogli da prilagodimo rasporede", rekao je on za Entertainment Weekly.

Met Dejmon odustao od uloge

Ipak, kako je Met Dejmon odustao od uloge zbog obaveza oko "Odiseje", Aflek je odlučio da sebi dodijeli njegovu ulogu. Tada se promijenio i plan o tome da Dženifer tumači partnerku glavnog junaka.

"Razgovarao sam sa Džen i ona je rekla: 'Ne želimo to da radimo. To sa sobom nosi samo teret'", ispričao je glumac.

Ipak, ne krije da bi volio da nekada ipak sarađuje sa Garnerovom:

"Iskreno, volio bih da radim sa njom. Ona je sjajna, veoma smo dobri prijatelji, neizmjerno sam joj zahvalan i imamo odličan odnos".

Podsjećamo, Ben Aflek i Dženifer Garner u braku su bili od 2005. do 2018. godine i imaju troje djece.

Još njihovih slika pogledajte u galeriji:

(Nova / MONDO)

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Tagovi

dženifer garner ben aflek

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