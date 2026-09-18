Ben Aflek će u novom Netfliksovom filmu "Animals" biti i reditelj i glavni glumac.
Glavna muška uloga u filmu Bena Afleka najprije je bila namijenjena Metu Dejmonu, dok je njegovu partnerku trebala da tumači Dženifer Garner.
Aflek je istakao da mu se ideja o tome da sarađuje sa bivšom suprugom dopala.
Dženifer Garner odbila da glumi ženu Bena Afleka u njegovom novom filmu: Ovo je istina o njihovom odnosu
"Pomislio sam: 'Bože, Džen Garner bi bila sjajna za ovu ulogu.' To bi imalo i dodatnu prednost, jer bismo oboje mogli više da viđamo djecu, s obzirom na to da dijelimo starateljstvo i da su djeca nedjelju dana kod jednog, a nedjelju kod drugog. Mislio sam da bismo tome mogli da prilagodimo rasporede", rekao je on za Entertainment Weekly.
Dženifer Garner odbila da glumi ženu Bena Afleka u njegovom novom filmu: Ovo je istina o njihovom odnosu
Met Dejmon odustao od uloge
Ipak, kako je Met Dejmon odustao od uloge zbog obaveza oko "Odiseje", Aflek je odlučio da sebi dodijeli njegovu ulogu. Tada se promijenio i plan o tome da Dženifer tumači partnerku glavnog junaka.
"Razgovarao sam sa Džen i ona je rekla: 'Ne želimo to da radimo. To sa sobom nosi samo teret'", ispričao je glumac.
Ipak, ne krije da bi volio da nekada ipak sarađuje sa Garnerovom:
"Iskreno, volio bih da radim sa njom. Ona je sjajna, veoma smo dobri prijatelji, neizmjerno sam joj zahvalan i imamo odličan odnos".
Podsjećamo, Ben Aflek i Dženifer Garner u braku su bili od 2005. do 2018. godine i imaju troje djece.
Još njihovih slika pogledajte u galeriji:
Dženifer Garner odbila da glumi ženu Bena Afleka u njegovom novom filmu: Ovo je istina o njihovom odnosu
Ben Aflek i Dženifer Garner na pejntbolu
(Nova / MONDO)