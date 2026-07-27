Dženifer Garner ističe da ima osećaj kao da se žali na privilegovan život, ali je ponekad prisustvo fotografa ogromna opasnost za sve koji se nađu sa njom

Izvor: Youtube printscreen / X17onlineVideo

Dženifer Garner (54) je jedna od najvećih zvijezda u Holivudu proteklih decenija, a uz velike projekte, uspjehe, slavu i bogatstvo to joj je donijelo i nešto što ne pruža toliko radosti – paparace.

Glumica je od početka karijere interesantna tabloidima, naročito zbog njenog braka s Benom Aflekom, a sada je u podkastu "Shut Up Evan" pričala o "potpuno apsurdnim" iskustvima koje je imala s fotografima.

Vidi opis Više od 20 godina 2 čovjeka stoje ispred njenih vrata: Slavna glumica prvi put iznela u javnost kroz šta prolazi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: AMANDA SABGA/EPA Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: EPA/Matt Baron / POOL Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: MIKE NELSON/EPA Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: MIKE NELSON/EPA Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: MIKE NELSON/EPA Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: MIKE NELSON/EPA Br. slika: 6 6 / 6 AD

– Imam osjećaj kao da govorim "Jadna ja, jadna moja mala djeca koja imaju sve na svijetu", ali je to nekad opasnost za sve oko nas – ističe Dženifer.

Glumica se prisetila da je bilo trenutaka kada je situacija toliko eskalirala, da je nosila bolesno dijete pedijatru, ali se plašila da otvori vrata jer su ih paparaci blokirali.

– U tome ima nečega pogrešnog, a cijenu plaćaju djeca – napominje ona.

Jednom prilikom je vidjela kako fotografi obaraju djecu koja izlaze iz vrtića da bi došli do fotografije Afleka i nje. Iako živi u kraju u kom stanuje mnogo zvijezda, paparacima je ona često meta jer ima mališane, čije fotografije, takođe, mogu da prodaju medijima.

Viđala ih je i kako, prateći njen automobil, idu preko tuđih travnjaka i voze preko brda, potpuno zanemarujući zakone i pravila kako bi je uslikali.

Kako je istakla, još uvijek postoje dvojica fotografa koji je prate "više od 20 godina" i oni je na neki čudan način poštuju.

– Imali smo zajedno i neke životne momente. Jednom me je pratio neko za koga sam, iz nekog razloga, mislila da želi da me povredi. Zato sam otrčala do fotografa jer sam ga znala i vjerovala mu, i znala sam da će mu to biti okej – kaže Dženifer Garner.

– To je na neki način stokholmski sindrom. U isto vrijeme zbog njih milion puta zovem policiju, i pitam da me prate po bloku dok šetam psa s djecom – dodaje glumica.

(Glossy / MONDO)

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