Holivud se preselio na Vimbdlon: Ana Vintur zanijemila zbog bujnog poprsja glumice

Od kraljevske porodice do Ane Vintur i Nikol Kidman, svi uživaju tenisu, a cijena ulaznica je bila "prava sitnica"!

Izvor: Printskrin

Finale prestižnog teniskor turnira Vimbldon pratio je cijeli svijet, a kao po običaju, u ložama i na skupocjenim sjedištima uvijek možemo vidjeti neke od najpoznatijih ljudi iz svijeta glume, mode, sporta.

Finalni meč na ovogodišnjem Vimbldonu igraju Saša Zverev i Janik Siner, koji je osvojio titulu, a trofej mu je tradicionalno uručila Kejt Midlton, koja je zablistala u zelenoj haljini.

Izvor: Vuk Brajović / Kurir sport

Ovogodišnje finale pratila je kraljevska porodica - Kejt Midlton i princ Vilijam sa djecom, zatim ikona mode Ana Vintur koja je godinama ovdje neizostavna, ali tu su i Adam Sendler i Nikol Kidman kao i Dženifer Lopez, Niki Hilton...

Ono što je posebno privuklo pažnju je reakcija Vinturove na bujni dekolte Sijene Miler, koja je nedavno po drugi 3. postala mama.

Izvor: Mike Egerton, PA Images / Alamy / Profimedia

Prethodnih dana na turniru neizostavna je bila i porodica Bekam koja je pararelno pratila teniske mečeve u Londonu, a onda fudbalske u SAD gdje je u toku Mundijal.

Paprene cijene karata

Najprodavanija VIP mjesta na Vimbldonu sada se preprodaju za šestocifrenu sumu. Sve karte do 2030. godine su rasprodate!

Izvor: Vuk Brajović / Kurir sport

Poređenja radi, Lamborgini Urus iz 2023. godine može se kupiti po cijeni od 233.995 dolara, dok je ova VIP ulaznica za Vimbldon skuplja za 40.000 dolara, navodi Kurir.

(Mondo.rs)