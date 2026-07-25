Šok u Holivudu, odlaže se kupovina Vorner Bros-a: Najveća striming platforma napustila trku, pa uslijedio preokret

Paramount odlaže preuzimanje Warner Bros. Discovery zbog tužbi, sa novim rokom do 2027. godine. Otkazano ročište za privremenu mjeru.

Izvor: JUSTIN SULLIVAN / Getty images / Profimedia

Paramount je u petak popodne saopštio da će njegovo preuzimanje matične kompanije mreže CNN, Warner Bros. Discovery, biti odloženo za više mjeseci, a potencijalno i duboko u 2027. godinu, zbog tužbi koje su podneli državni tužioci i Udruženje scenarista Amerike (Writers Guild of America).

Paramount je u sudskom podnesku naveo da se saglasio da neće sprovesti ovo mega-spajanje dok se ne održi antimonopolsko suđenje ili do juna 2027. godine, u zavisnosti od toga šta pre nastupi.

Izvor: JUSTIN SULLIVAN / Getty images / Profimedia

Ovo saopštenje, koje je oborilo prvobitni plan Paramounta da preuzme kontrolu nad kompanijom Warner do kraja septembra, rezultat je razgovora advokata svih umiješanih strana.

Akcije obe kompanije, i Paramounta i WBD-a, zabeležile su pad nakon ove vijesti.

U zvaničnoj izjavi, portparol Paramounta je rekao:

"Današnji sporazum predstavlja značajnu pobjedu jer je rezultat upravo ono što smo tražili od samog početka: direktan put ka suđenju zasnovanom na dokazima. Ovo je najbrži i najjasniji način da dokažemo da je ova transakcija dobra za konkurenciju, dobra za potrošače i dobra za stvaraoce — što je zaključak do kog su već došle desetine regulatora za zaštitu konkurencije širom sveta. Definicije tržišta koje navode tužioci nemaju nikakve veze sa realnošću današnjeg tržišta i ne mogu izdržati ozbiljnu proveru. Radujemo se prilici da dokažemo svoj stav na suđenju."

Ovim sporazumom otkazuje se ročište zakazano za 3. avgust povodom zahtjeva država za izricanje privremene mere zabrane, dok Udruženje scenarista povlači svoj sličan predlog.