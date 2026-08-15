Djetinjstvo Bena Afleka bilo je obilježeno umetničkim okruženjem; u komšiluku i među porodičnim prijateljima bilo je mnogo umjetnika, reditelja i glumaca.

Izvor: Image Press Agency / ddp USA / Profimedia

Bendžamin Geza Aflek-Bolt, rođen 15. avgusta 1972. u Berkliju u Kaliforniji, američki je glumac, reditelj, scenarista i producent. Tokom karijere ostvario je niz zapaženih filmskih uloga i autorskih projekata i osvojio dva Oskara i tri Zlatna globusa.

Aflek je odrastao u Kembridžu u Masačusetsu nakon što se porodica preselila iz Kalifornije kada je imao dvije godine. Majka Kristin En Bolt radila je kao učiteljica u školi, dok je otac Timoti Bajers Aflek radio niz različitih poslova dok je pokušavao da se probije kao dramski pisac, ali se godinama borio sa zavisnošću od alkohola. Roditelji su mu se razveli kada je Ben imao 11 godina.

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Vidi opis Borio se s depresijom i alkoholizmom, danas je dobitnik dva Oskara i jedan od najuspješnijih ljudi u Holivudu Ben Aflek ofarbao kosu i bradu Ben Aflek ofarbao kosu i bradu Ben Aflek ofarbao kosu i bradu Ben Aflek ofarbao kosu i bradu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Xavier Collin / Avalon / Profimedia Br. slika: 4 1 / 4 Izvor: Image Press Agency / ddp USA / Profimedia Br. slika: 4 2 / 4 Izvor: Xavier Collin/Image Press Agency / The Mega Agency / Profimedia Br. slika: 4 3 / 4 AD Izvor: Xavier Collin/Image Press Agency / The Mega Agency / Profimedia Br. slika: 4 4 / 4

Njegovo djetinjstvo bilo je obilježeno umjetničkim okruženjem; u komšiluku i među porodičnim prijateljima bilo je mnogo umjetnika, reditelja i glumaca. Tamo je upoznao Meta Dejmona, s kojim će kasnije ostvariti jednu od najpoznatijih saradnji u Holivudu.

Rani rad i probijanje u Holivudu

Aflek je karijeru započeo još kao dijete, pojavljujući se u edukativnim emisijama i TV filmovima. Krajem 1980-ih glumio je u filmovima za mlade, a veću pažnju stekao je 1993. godine ulogom u filmu "Dazed and Confused" Ričarda Linklejtera.

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Pravi proboj uslijedio je 1997. godine s filmom "Good Will Hunting", koji je napisao s Metom Dejmonom. Film je postao kritički i komercijalni uspjeh, a Aflek i Dejmon osvojili su Oskara za najbolji originalni scenario.

Filmska karijera i ključni projekti

Nakon uspjeha filma "Good Will Hunting" Aflek je glumio u nizu velikih holivudskih produkcija, uključujući akcione i romantične filmove: "Armageddon" (1998), "Shakespeare in Love" (1998), "Pearl Harbor" (2001) i "The Sum of All Fears" (2002).

Krajem 2000-ih okrenuo se režiji i ostvario rediteljske uspjehe. Njegov rediteljski debi "Gone Baby Gone" (2007) pohvalili su kritičari. Uslijedio je kriminalistički film "The Town" (2010), koji je bio komercijalno uspješan i nagrađivan.

Najveći rediteljski uspjeh postigao je s političkim trilerom "Argo" (2012), u kojem je i glumio. Film je osvojio Oskara za najbolji film, a Afleku donio Zlatni globus i nagradu Udruženja američkih reditelja za najbolju režiju.

Glumio je i u hvaljenom trileru "Gone Girl" (2014), te preuzeo ulogu Betmena u filmovima "Batman v Superman: Dawn of Justice" (2016), "Justice League" (2017) i "The Flash" (2023).

Ben Aflek je tokom karijere osvojio dva Oskara (za scenario filma "Good Will Hunting" i za najbolji film "Argo"), tri Zlatna globusa, dvije nagrade BAFTA i niz drugih priznanja filmske industrije.

Privatni život i filantropija

Aflek je bio u braku s glumicom Dženifer Garner od 2005. do 2018. godine, s kojom ima troje djece. Od 2022. do 2025. godine bio je u braku s Dženifer Lopez, s kojom je bio u vezi početkom 2000-ih.

U galeriji pogledajte fotografije Bena Afleka i Dženifer Garner:

Aflek je javno govorio o svojim borbama s depresijom, anksioznošću i alkoholizmom, a nekoliko puta liječio se u rehabilitacionim centrima.

U galeriji pogledajte fotografije Bena Afleka i Dženifer Lopez:

Vidi opis Borio se s depresijom i alkoholizmom, danas je dobitnik dva Oskara i jedan od najuspješnijih ljudi u Holivudu Dženifer Lopez i Ben Aflek Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: BlueLoveImages /LAGOSSIPTV / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia Br. slika: 24 1 / 24 Izvor: BlueLoveImages /LAGOSSIPTV / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia Br. slika: 24 2 / 24 Izvor: LXXVI / SplashNews.com / Splash / Profimedia Br. slika: 24 3 / 24 AD Izvor: The Hollywood JR / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia Br. slika: 24 4 / 24 Izvor: BACKGRID / BACKGRID USA / PROFIMEDIA Br. slika: 24 5 / 24 Izvor: BACKGRID / BACKGRID USA / PROFIMEDIA Br. slika: 24 6 / 24 AD Izvor: BACKGRID / BACKGRID USA / PROFIMEDIA Br. slika: 24 7 / 24 Izvor: BACKGRID / BACKGRID USA / PROFIMEDIA Br. slika: 24 8 / 24 Izvor: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia Br. slika: 24 9 / 24 AD Izvor: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia Br. slika: 24 10 / 24 Izvor: FIA Pictures / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia Br. slika: 24 11 / 24 Izvor: FIA Pictures / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia Br. slika: 24 12 / 24 AD Izvor: FIA Pictures / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia Br. slika: 24 13 / 24 Izvor: Image Press Agency / ddp USA / Profimedia Br. slika: 24 14 / 24 Izvor: Thecelebrityfinder/MEGA / The Mega Agency / Profimedia Br. slika: 24 15 / 24 AD Izvor: Michael TRAN / AFP / Profimedia Br. slika: 24 16 / 24 Izvor: Charley Gallay / Getty images / Profimedia Br. slika: 24 17 / 24 Izvor: Thecelebrityfinder/MEGA / The Mega Agency / Profimedia Br. slika: 24 18 / 24 AD Izvor: Thecelebrityfinder/MEGA / The Mega Agency / Profimedia Br. slika: 24 19 / 24 Izvor: BACKGRID / BACKGRID USA / PROFIMEDIA Br. slika: 24 20 / 24 Izvor: Stoianov-spot / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia Br. slika: 24 21 / 24 AD Izvor: The Hollywood JR/Spot / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia Br. slika: 24 22 / 24 Izvor: GAMR/SPOT / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia Br. slika: 24 23 / 24 Izvor: Image Press Agency / ddp USA / Profimedia Br. slika: 24 24 / 24 AD

Aflek je suosnivač organizacije Eastern Congo Initiative, koja podržava lokalne zajednice i inicijative u Demokratskoj Republici Kongo. Takođe učestvuje u kampanjama za borbu protiv siromaštva, zaštitu djece i pružanje humanitarne pomoći.