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Ben Aflek osvojio 1.000.000 $ u kvizu "Milioner": Radovao se kao dijete, a evo gdje ide novac

Ben Aflek osvojio 1.000.000 $ u kvizu "Milioner": Radovao se kao dijete, a evo gdje ide novac

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
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Holivudski glumac Ben Aflek osvojio je milion dolara u posebnom, humanitarnom izdanju popularnog kviza.

ben aflek osvojio milion dolara u kvizu Izvor: Youtube printscreen / Entertainment Tonight

Ovim velikim uspjehom, Ben Aflek se pridružio odabranom društvu poznatih ličnosti koje su u ovom šouu uspjele da stignu do samog vrha i osvoje maksimalan iznos.

U ovom specijalu, poznate ličnosti se udružuju sa prekaljenim kvizašima, a sav nagradni fond namijenjen je u dobrotvorne svrhe. Aflek je u timu igrao sa Džejmijem Dingom, nekadašnjim šampionom čuvenog kviza Jeopardy!, a borili su se za fondaciju Eastern Congo Initiative, koju je glumac suosnovao još 2010. godine.

Evo kako je to izgledalo:

Tandem je bez greške stigao do samog finala kviza "Želite li da postanete milioner?" i pitanja za milion dolara, koje je glasilo:

"U sklopu godišnje tradicije za Dan zahvalnosti, koje od navedenih imena nije nosila ćurka koju je pomilovao američki predsjednik?"

Ponuđeni odgovori bili su: A) Peanut Butter & Jelly, B) Tater & Tot, C) Mac & Cheese i D) Spaghetti & Meatball.

Budući da nisu bili potpuno sigurni, Aflek i Ding su na poslednjem koraku odlučili da iskoriste čak dva džokera. Prvo su pozvali u pomoć voditelja Džimija Kimela. Kimel je istakao kako vjeruje da je tačan odgovor pod D (Spaghetti & Meatball), na šta mu je Aflek uz osmijeh poručio: "Zapravo, ti se jako dobro razumiješ u hranu i aktuelnosti. Mogao bi ovo znati."

Kao dodatno osiguranje, iskoristili su i džoker "Pozovi prijatelja" i pozvali Stifena Morisona, takođe prevejanog kvizaša. Prilikom predaje riječi, Džejmi se našalio sa Kimelom na račun njegove čuvene fiktivne svađe sa Metom Dejmonom: "Džimi, ovaj moj prijatelj mogao bi da ti se svidi. Završio je Harvard, otac je, razlika među nama je dvije godine. Prošli smo puno toga zajedno, baš kao Ben i Met".

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Kimel mu nije ostao dužan, pa je u svom stilu uzvratio: "Tražiš li ti to nevolje?"

Kako ni pozvani prijatelj nije bio 100% siguran u tačan odgovor, Ben i Džejmi su preuzeli rizik na sebe. Odabrali su opciju D (Spaghetti & Meatball) i pogodili! U studiju je nastalo opšte slavlje jer su zvanično osvojili ček na milion dolara.

Pogledajte kako su slavili:

Ben Aflek osvojio milion u Želite li da postanete milioner
Izvor: Youtube / Entertainment Tonight

Zanimljivo je da je Aflekov blizak prijatelj i kolega Met Dejmon osvojio istu nagradu 2025. godine u paru sa Kenom Dženingsom. Pored njih, glavnu nagradu u istoriji ovog specijala osvajale su i zvijezde serije "The Office" Oskar Nunjez i Kejt Flaneri, komičar Aik Barinholc sa ocem Alanom, kao i poznati šef Dejvid Čang.

Cjelokupan iznos od milion dolara biće uplaćen Aflekovoj organizaciji Eastern Congo Initiative, koju je osnovao sa Vitni Vilijams. Riječ je o neprofitnoj organizaciji koja pomaže lokalnim udruženjima u istočnom Kongu da prošire pristup osnovnim životnim uslugama, stvore nove ekonomske prilike i promovišu pravdu.

Bonus video:

Pogledajte

02:15
Devojka koja je sedela pored Džej Lo i Bena Afleka
Izvor: TikTok/almostannna
Izvor: TikTok/almostannna

(Informer / MONDO)

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Tagovi

ben aflek kviz

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