Iako je priča o otmici, političkim ambicijama, prljavom novcu i mračnim porodičnim tajnama na prvi pogled djelovala kao garantovani striming hit, publika i kritičari su ga doslovno sasjekli i masovno popljuvali.

Izvor: Youtube printscreen / Netflix

Novi kriminalistički triler "Animals", koji potpisuje i u kom glavnu ulogu tumači holivudski teškaš Ben Aflek, konačno je stigao na Netfliks, ali je umjesto očekivanog trijumfa doživio pravi hladan tuš.

Film je trenutno najgledaniji na Netfliksu u svijetu, ali...

Iako je priča o otmici, političkim ambicijama, prljavom novcu i mračnim porodičnim tajnama na prvi pogled djelovala kao garantovani striming hit, publika i kritičari su ga doslovno sasjekli i masovno napljuvali.

Pogledajte trejler za film:

Animals film trejler Izvor: Youtube / Netflix

Naizgled savršena glumačka ekipa i prepoznatljiv rediteljski potpis nisu bili dovoljni da spasu projekat od lavine negativnih reakcija.

Otmica, politika i prljave tajne

Radnja filma prati Marka Kimbola (Ben Aflek), kandidata za gradonačelnika Los Anđelesa koji se nalazi na najvažnijoj prekretnici u svojoj političkoj karijeri. On i njegova supruga Abigejl (Keri Vošington) naizgled uživaju u potpunom luksuzu - imaju novac, ugled i besprekoran život. Međutim, njihov idilični svet se ruši u paramparčad kada im misteriozni otmičari kidnapuju sina Denija.

U očajničkoj trci sa vremenom, roditelji pokušavaju da prikupe basnoslovan iznos za otkup, ali ih potraga uvlači u mračni lavirint ucena i tajni koje godinama skrivaju od očiju javnosti. Pored Afleka i Keri Vošington, u filmu igraju i zvijezda "Dosijea Iks" Džilijan Anderson kao opasna savjetnica za krizne situacije, Stiven Jeun, Rej Fišer, Adrijana Paz, Luis Herardo Mendes i mladi Kristofer Vudli, dok produkciju potpisuje Aflekov dugogodišnji prijatelj Met Dejmon.

Vidi opis Pukla bruka na Netfliksu zbog filma "Animals" Bena Afleka: Gledaoci masovno gase ekran i poručuju "ovo je užas" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: EPA/GIAN EHRENZELLER/KEYSTONE Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: ETIENNE LAURENT/EPA Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: SARAH YENESEL/EPA Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: ANDY RAIN/EPA Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: DIVYAKANT SOLANKI/EPA Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: DIVYAKANT SOLANKI/EPA Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Fernando Llano, PA Images / Alamy / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

Kritičari podijeljeni, ali publika neumoljiva

Iako je Aflek u prošlosti ređao uspjehe sa kultnim trilerima kao što su "Gone Baby Gone", "The Town" i oskarovskim "Argo", njegov povratak mračnom žanru ovog puta nije naišao na oduševljenje. Dok ugledni Varajeti u svojoj recenziji blago hvali mračnu atmosferu i napetost, britanski Gardijan i portal RogerEbert.com nisu imali milosti, ocjenivši film kao iznenađujuće bezličan i pun već viđenih klišea.

Na popularnim sajtovima za ocjenjivanje Rotten Tomatoes i IMDb, ocjene potvrdno svjedoče o opštem razočaranju - film ima skromnih 41 odsto pozitivnih glasova publike i mršavu ocjenu 5,8.

Gledaoci širom svijeta bez zadrške pljuju najnovije ostvarenje i na društvenim mrežama ostavljaju izuzetno surove komentare:

"Priča koja spaja političku i porodičnu dramu jednostavno nije uspjela. Režija je prilično loša i površna, bez ikakve dubine. Scenario je užasan, a ni gluma nije ništa bolja", ogorčeno je poručio jedan gledalac, dok su se drugi nadovezali:

"Prilično loše. Želio sam da uživam u filmu jer volim filmove Bena Afleka, a sviđa mi se i kao glumac, ali ovo je samo zbrka neubjedljivih likova koji se nalaze u apsurdnim situacijama i donose glupe odluke. I, usudio bih se da kažem, tipično američki. Teško je povjerovati u priču i uživjeti se u nju", "Odustao sam nakon 40 minuta. Film jednostavno više nije mogao da mi zadrži pažnju. Kao da je snimljen šezdesetih, a ne 2026. godine. Ovo je užas i zbrka".

(Infromer / MONDO)