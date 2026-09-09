Umro otac Bena Afleka: Glumac za tri mjeseca ostao bez oba roditelja

Holivudski glumci Ben i Kejsi Aflek prolaze kroz težak period nakon što su izgubili oba roditelja za kratko vrijeme.

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Braća Aflek prolaze teške trenutke samo tri mjeseca nakon sahrane majke Kris, nakon što im je iznenada preminuo i otac Tim. Tužnu vijest potvrdio je Benov mlađi brat Kejsi Aflek tokom konferencije za štampu na Filmskom festivalu u Veneciji, gdje je promovisao novo ostvarenje "Company", koje je sam režirao i za koje je napisao scenario.

Casey Affleck revealed in Venice that he and brother Ben lost their dad, Timothy, months after mom Chris passed at 83. Casey dedicated 'Company' to both of his late parents. Supported by Ben, the premiere marked their first joint festival in a decade.#CasseyAffleck#BenAffleckpic.twitter.com/gq9Q3urjRt — MTN (@movietv_news)September 9, 2026

Ovaj film posvetio je upravo pokojnim roditeljima, ne krijući tugu što nisu stigli da pogledaju ovo ostvarenje. Istakao je da vjeruje da bi im se dopao jer su na ekranu i Kejsijevi sinovi Indijana (22) i Atikus (18).

Majka izgubila bitku sa opakom bolešću

Nova tragedija zadesila je poznatu braću nedugo nakon što su se oprostili od majke Kris Aflek, koja je preminula 2. juna u 83. godini.

Majka slavnih oskarovaca preminula je usljed kardiopulmonalnog problema, a navodi se da je imala i rak pankreasa i druga zdravstvena stanja, nakon što joj je krajem prethodne godine prognozirano svega šest mjeseci života.

Težak odnos sa ocem

Kada je riječ o ocu Timu, nije tajna da su braća sa njim imala komplikovan i težak odnos, prije svega zbog njegovog problema sa alkoholom.

Nakon razvoda od Kris, Tim se preselio u Kaliforniju, dok je majka sama odgajala Bena i Kejsija u Masačusetsu. Otac je u mladosti radio kao auto-mehaničar i šanker, ali je kasnije počeo da radi u centru za rehabilitaciju od bolesti zavisnosti, gdje je uspio da ostvari čak 30 godina trezvenosti.

Ben Aflek je u ranijim intervjuima isticao ogromno poštovanje prema očevoj borbi sa porokom, naglašavajući da odrastanje donosi spoznaju da roditelji nisu savršeni, već da daju sve od sebe u datim okolnostima.

(Mondo.rs)