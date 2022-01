Šta da radite kad vam zaledi ručna kočnica? Vozači prave jednu veliku grešku 

Kada dođe zima i temperature padnu ispod nule, javljaju se i prvi problemi. Voda u sajli se zaledi i ko uveče povuče ručnu kočnicu ujutro će teško pokrenuti vozilo.

Zimski period može biti nezgodan brojnim vozačima, jer se susreću sa raznim problemima tokom vožnje, a jedan savjet koji bi trebalo da poslušaju tokom ovih ledenih dana je da ne koriste ručnu kočnicu zimi! Tokom noći sajla kočnice će zalediti i ujutro nećete moći da otkočite automobil. Ovo se dešava jer mnogi nemaju mogućnost da ostave automobil u garažama. Ponekad će se zamrznuti kabl ručne kočnice, a može se zamrznuti i mehanizam koji drži točkove, odnosno površina kočione obloge i disk ili bubanj.

Pokušajte prvo da krenete vozilom lagano, naprijed – nazad po nekoliko centimetara, da ne oštetite kočioni sistem. Ponovite to nekoliko puta. Najbolji način da ponovo pokrenete automobil bez negativnih posljedica je da ga utoplite, što ćete najlakše uraditi u nekoj garaži. Ne otpusti li kočnica, pronađite produžni kabl i na njega spojite fen za kosu. Usmjerite topli vazduh u točkove koje drži kočnica – obično je to zadnji par, i to bi trebalo da bude dovoljno da se kočnica odledi.

Puno vlasnika automobila zimi muku muče sa zaleđenom ručnom kočnicom..Ovo je bio standardni problem na "stojadinima“ i "jugićima“ i sličnim modelima iz druge polovine prošlog vijeka, ali imajući u vidu da je prosječna starost automobila preko 15 godina, ovo je redovan problem i na drugim vozilima.

Problem i sa smrznutim gorivom

Pored zaleđenih kočnica, vozači dizelaša se zimi susreću i sa smrznutim gorivom, a na udaru su automobili starije proizvodnje. Najčešći problem je sa startovanjem motora, pa auto često neće da "upali". Ono što mnogi vozači ne znaju jeste da je veoma važno kada ste posljednji put sipali gorivo. Ako ste to uradili jesenas, možete imati veliki problem. Zašto je to bitno? Zato što bi dizel gorivo na benzinskim pumpama trebalo da bude aditivirano zavisno od temperature, odnosno doba godine. Problem ovdje nastaje kad se malo vozite, pa zimi uđete na benzinsku pumpu s gorivom koje ste natočili na jesen, aditiviranim do 0 °C. Zimi je ono aditivirano do -15 °C.

Ukoliko uprkos pokušajima ne uspijevate da pokrenete svoj automobil, prvo što treba da uradite je da okrenete kontaktni ključ za jedan zub, to radite sve dok se ne upali lampica grijača. Zatim vratite ključ u početni položaj i ponovite postupak. Ukoliko nakon ovoga automobil i dalje ne može da se upali, gorivo je smrzlo i ne pokušavajte dalje da forsirate. Verglanje će vam samo oštetiti akumulator. Probajte da odgurate automobil u topliju prostoriju, pa pokušajte da ugrijete filter i sistem za ubrizgavanje nekim grejnim tijelom. To može biti i fen za kosu.

