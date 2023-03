Žene izabrane najpoželjnijeg glumca svih vremena i nije Bred Pit? Polako gazi SEDMU deceniju, a najniži je od svih...

Žene su izabrale najpoželjnijeg glumca svih vremena!

Holivud s punim pravom može da se pohvali najvećim facama među glumcima, a kada se spomene pitanje ko je najpoželjniji među pripadnicama ljepšeg pola, odmah na pamet padnu poznata imena poput Breda Pita ili Džordža Klunija.

Sudeći po nedavnim istraživanjima, nije ni jedan ni drugi. Svjetski lanac bioskopa "Showcase Cinemas" nedavno je sproveo zanimljivu anketu sa ciljem da izaberu najprivlačnijeg glumca svih vremena. Iako u anketi nije učestvovao pozamašan broj žena, već njih 2.000 od kojih su sve ostvarene majke, ipak je prvo mesto, pomalo neočekivano, zauzeo holuvudski glumac Tom Kruz.

"Holivudski srcelomac Tom Kruz dospeo je na prvo mjesto na listi omiljenih filmskih zvijezda", potvrdio je Džon Dikson, predstavnik kompanije.

U svojoj 60. godini i dalje drži do sebe, posebno vodi računa o ishrani i podleže različitim tretmanima ljepote, .a Takođe, pored ovog počasnog prvog mjesta, u top 10 mjesta ušla su i imena ostalih glumaca, netipična među do sad viđenim anketama i mišljenjima, a to su: Robin Vilijams, Tom Henks, Patrik Svejzi, Robert Redford, Džon Vejn, Harison Ford, Morgan Friman, Alan Rikman, Bredi Kuper.

Takođe, u istoj anketi biran je i najvoljeniji film svih vremena, a najveći broj glasova osvojio je film "The Sound of Music" iz 1965. godine.

