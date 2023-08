Skoro svi griješe sa omekšivačem: Evo kako da uz 3 supertrika miris veša bude NAJJAČI

Skoro svi za mjeru omekšivača uzimamo jedan čep, a malo ko zna da miris na taj način ne ostaje intenzivan.

Izvor: Alexandr Macovetchi/Shutterstock

Nema ništa lepše od mirisne i čiste garderobe. To je tema koja često dobija pitanja - razmjenjuju se iskustva i čini se sve da veš bude neodoljivo mirisan. Ipak, postoje greške koje mnogi prave, a nisu ni svjesni da to može da bude uzrok veša koji ne miriše svježe. Jedan od najčešćih pogrešnih koraka jeste što se u mašinu za veš stavlja previše odjeće. Da bi se dobro oprala, potrebno je da ima dovoljno prostora među stvarima.

Da li vi kad stavite veš u bubanj, sipate prašak i odmah dodate mjeru omekšivača pored? To je greška. Mnogo je bolje omekšivač dodati pred kraj pranja, jer će se tada manje isprati i veš će biti intenzivniji, a vaša odjeća će mirisati i do dvije nedjelje ukoliko je pre toga ne obučete. Sljedeća stvar jeste da se poštuje doziranje praška. Neki ga stavljaju previše, pa se on teško ispira iz stvari, dok ima i onih koji štede, pa ne stave dovoljno deterdženta.

Kada je doziranje omekšivača u pitanju, takođe je važno poštovati upute navedene na pakovanju. Ukoliko stavite premalo omekšivača, miris neće biti intenzivan, a ukoliko preterate, može da bude toliko jak da je neprijatno. Još jedna caka krije se u temperaturi na kojoj perete garderobu. Trudite se da budu manje, jer na taj način zadržavate boju odjeće. Pojedini tvrde da teksas nikada ne treba prati u mašini, mada ovu praksu retko ko primjenjuje.

I za kraj, ukoliko vaš tek opran veš ima neprijatan miris, potrebno je možda da očistite unutrašnjost mašine. U dozatorima za prašak mogu da se nakupe nečistoće, kao i u bubnju i gumi od vrata. Dobro je da očistite i proverite da li mašina grije vodu. Pročitajte i kako da dubinski očistite veš mašinu!

(MONDO)