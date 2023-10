Stručnjak otkriva: Kako da osušite veš za manje od 24 sata u zatvorenom

Stručnjak za čišćenje objasnio je da postoje mjesta na kojima treba i ne treba da sušite mokar veš da biste izbjegli pojavu buđi.

Dolaskom hladnijeg vremena, situacija sa sušenjem veša postaje komplikovanija. Naravno, ovo se odnosi na sve one koji nemaju ili ne žele da koriste mašinu za sušenje veša. Zimi nemamo mogućnost da veš sušimo na otvorenom, a da li ste znali da postoje mjesta u zatvorenom na kojima treba i na kojima nikako ne treba da sušite garderobu? Ovo je pojasnio stručnjak za čišćenje Lorens Smit.

"Sušenje odjeće u zatvorenom prostoru nije idealno jer mokra odeća ispušta vlagu u vazduh, što može da dovede do rasta buđi. Međutim, nije opasno to da učinite sve dok je vaš dom dobro provjetren. Na sreću, možete da preduzmete korake da smanjite vlagu u vazduhu", objasnio je Smit i dodao da sušenje veša u zatvorenom prostoru ne bi trebalo da traje duže od 24 sata.

Ukoliko sušenje veša traje duže od toga, može da dovede do rasta buđi ili lošeg mirisa odjeće. Stručnjak je objasnio da bi bilo idealno da mokar veš držite van dnevne sobe, kuhinje i spavaće sobe. "Izbjegavajte da sušite veš u kupatilu jer je to već vlažno mjesto i ne želite da dodate više vlage vazduhu. Pored toga, odjeći će trebati duže da se osuši u već vlažnoj prostoriji. Koristite stalak za sušenje i stavite ga u prostoriju koju retko koristite, kao što je vešeraj, rezervna soba ili čak trpezarija", savjetovao je stručnjak i dodao:

"To znači da nećete biti izloženi vlazi dok se vaša odjeća suši i da možete da zatvorite vrata, zadržite toplotu ili podstaknete protok vazduha tako što ćete držati otvoren prozor", upozorio je Smit i otkrio šta da rade oni koji nemaju gde da suše odjeću osim u svojim prostorijama za stanovanje.

Trebalo bi da postavite stalak za sušenje u blizini izvora toplote kako bi se odeća brže osušila, a ako je moguće, da držite vrata zatvorena. One koji razmišljaju o sušenju veša na radijatorima, stručnjak je pozvao da to ne čine. "Ne stavljajte mokre predmete direktno na radijator, jer će to podstaći isparavanje vode u vazduh i dovešće do vlage u prostoriji", istakao je Smit.

