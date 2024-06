Četvrt vijeka poznate banjalučke cvjećare: Svijet se mijenja, ali navika poklanjanja cvijeća ostaje (NAGRADNA IGRA)

Banjalučka cvjećara "Zorana" jedna je od najprepoznatljivijih u gradu. Ovih dana obilježavaju značajan jubilej – 25 godina postojanja, a to je bio povod da o cvijeću, trendovima, istinama i zabludama porazgovaramo sa vlasnicom, Zoranom Marjanac.

Izvor: mondo.ba

"Počelo je sasvim slučajno. Majka, koju brojne generacije Elektro-tehničke škole u Banjaluci pamte kao profesora je kazala: 'Na drugoj si godini drugog fakulteta, počinjes da radiš'. Kao po kazni, roditelji su mi otvorili cvjećaru. Moram priznati da u tom trenutku nisam bila neki veliki ljubitelj, a ni poznavalac cvijeća, vjerovali ili ne, ali izgleda da je sudbinski bilo predodređeno da se nakon godina rada, učeći o cvjećarstvu, na našim prostorima, ali i u inostranstvu, naprosto zaljubim u ovaj posao koji je postao moj istinski poziv", priča Zorana za MONDO.

Sve se, kaže, promijenilo odlaskom na izložbu cvijeća te 1999. godine u Holandiju, gdje je imala priliku da gleda najbolje svjetske aranžere kako prezentuju trendove aranžiranja, vidim i naučim nevjerovatne stvari.

"Naravno, nakon toga uslijedile su i dodatne edukacije, jer cvjećarstvo je i zanat i vještina, ali i umjetnost. U međuvremenu, tačnije prije 15 godina, sam stekla i zvanje diplomiranog ekonomiste, bilo je tu neprospavanih noći, balansiranja između posla, predavanja, predispitnih i ispitnih obaveza, ali uspjela sam. Danas mi znanje stečeno na fakultetu mnogo znači u svakodnevnom vođenju posla, puno je izazova, to znaju svi koji vode sopstveni biznis. Treba se prilagođavati zahtjevima tržišta, pratiti trendove, a opet ostati dosljedan svom ličnom potpisu kako mi cvjećari znamo reći. Kvalitet je broj jedan, konstanta, tu nema kompromisa. Tako je to u svakom poslu, izazovi su naša svakodnevica", ističe naša sagovornica.

Izvor: mondo.ba

Pitali smo je kako da odaberemo odgovarajući cvijet za najvažnije prilike.

"Dok su nekad i u cvjećarstvu bila jasno postavljena pravila u vezi sa izborom cvijeća u određenim prilikama, danas smo i kupci i mi daleko fleksibilniji. Nekad je ruža i to crvena bila simbol ljubavi, danas to može biti kala ili suncokret. Uvijek pitam za koga je, šta ta osoba voli, da li je u pitanju neko tradicionalniji ili osoba koja voli nešto nekonvencionalnije. Danas su ponuda i potražnja znatno drugačije. Spajamo nespojivo, da to tako kažem, a efekat vrlo često zna biti iznenađujuće dobar. Ono što se nije promijenilo je navika poklanjanja cvijeća, bilo da je riječ o saksijskom, rezanom cvijeću, aranžmanu. Takav, pažljivo odabran poklon, uvijek će poslati željenu poruku, da neko misli na vas, u teškim, ali i lijepim trenucima", kaže Zorana za naš portal.

Izvor: mondo.ba

Ako vas buni kada se poklanjaju buketi, a kada cvijeće u saksiji, da razriješimo i tu dilemu:

"Buketi su odličan izbor za sve prilike, od rođendana, godišnjica, matura, apsolventskih i drugih proslava. Saksijsko cvijeće je s druge strane odličan poklon kada nekome idemo u goste, za stanove, kuće, za saradnike iz poslovnog svijeta, za njihove kancelarije i poslovne prostore, ali napominjem samo u slučaju kada nekoga izuzetno dobro poznajemo.

Ako ćemo gledati bonton, saksijsko cvijeće kupujemo sebi i izuzetno bliskim osobama. S druge strane rezano cvijeće se poklanja svima, pa čak i muškarcima. Trend je što prirodnije, kombinacije cvijeća s voćem, pa čak i povrćem, pogotovo egzotičnim vrstama. S druge strane rezano cvijeće je poklon za sve, pa čak i muškarce", objašnjava naša sagovornica.

Ističe da je uvijek otvorena za sva pitanja i pomoć oko uređenja i dekoracije doma.

"Naravno da smo tu da savjetima pomognemo ljubiteljima zelenila, ukrasnog bilja, cvijeća. U skladu sa tim uvijek predlažemo adekvatne biljke. Zanima nas da li je prostor dovoljno osunčan, da li je minimalistički opremljen ili je već pun detalja i slično. U svakom slučaju svaki klijent dobije i savjet o održavanju, za one koji nemaju previše slobodnog vremena, a ni znanja uvijek biramo zahvalne i omiljene sukulente koje su lake za održavanje, a izuzetno efektne u svakom prostoru", kaže.

Vidi opis Četvrt vijeka poznate banjalučke cvjećare: Svijet se mijenja, ali navika poklanjanja cvijeća ostaje (NAGRADNA IGRA) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: mondo.ba Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: mondo.ba Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: mondo.ba Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: mondo.ba Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: mondo.ba Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: mondo.ba Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: mondo.ba Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: mondo.ba Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: mondo.ba Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: mondo.ba Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: mondo.ba Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: mondo.ba Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: mondo.ba Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: mondo.ba Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: mondo.ba Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: mondo.ba Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: mondo.ba Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: mondo.ba Br. slika: 18 18 / 18 AD

Zorana ističe da je mnogo kupaca koji su otvoreni za sugestije, jer znaju da u njenoj radnji pomno prate trendove. A kad smo kod trendova, evo šta je moderno ove sezone.

"Trenutno su u trendu zelena i bijela boja, aranžmani u obliku gljive, aranžmani koji spajaju voće, cvijeće i elemente biljke i grane iz prirode. Samo da naglasim da su aranžmani u keramičkim vazama - broj jedan. Dakle, kutije, buketi i aranžmani sa puno bespotrebnog papira polako ali sigurno izlaze iz mode. Cvijeće, dodala bih, prati promjene u prirodi i smjenu godišnjih doba. Shodno tome se mijenjaju i trendovi, neke vrste su popularnije i prisutnije tokom ljeta, neke u zimu“, kaže Zorana.

Za ljepši i moderniji izgled doma naša sagovornica predlaže sljedeće biljke: fikus lirata, sanseveria, filodendron monstera, nolina, strelicija, adam i eva, zamiokulkas, sukulenti.

"Cvijeće od kojeg ne odustajemo a nije moderno - gipsofil, samo ga na ovim prostorima još uvijek obilno koriste, a toliko je drugih dekorativnijih i mnogo zanimljivijih vrsta u ponudi", kaže Zorana.

Izvor: mondo.ba

Na kraju, priča nam kako klijenti iz cijelog svijeta mogu da obraduju nekog u Banjaluci.

"Pišu, zovu, naručuju od Evrope, preko Australije, Amerike, da ne nabrajam. Moderne tehnologije su nam omogućile da smo sveprisutni. Tamo neko u Kanberi npr. ko pet godina nije u prilici da lično dođe, da prisustvuje rođendanu drage osobe, godišnjici i slično sa dva klika riješi sve. Obraduje nekog ko mu znači, kao da je tu, u istom gradu", kaže Zorana.

Cvjećara "Zorana" će tri najsrećnija čitaoca MONDO portala obradovati sa buketom po izboru. Učestvujte u nagradnoj igri na našem Instagram profilu!

(MONDO)