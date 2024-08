Zbog 10 fraza drugi misle da niste pametni: Ako često kažete "iskreno", onda ste sumnjivi

Nemaju svi ljudi dar da osvoje pažnju slušalaca, ali 10 fraza mogu da vas potkopaju jer zbog kojih odmah zvučite manje inteligentno.

Riječi imaju nevjerovatnu moć, kao i način na koji ih neko koristi. Da li ste primijetili kako neki ljudi oduševljavaju publiku kada pričaju, dok drugi jednostavno ne? Ne radi se samo o tome šta kažu, već i o tome kako to kažu. A neke fraze mogu čak učiniti da izgledate manje inteligentni nego što zaista jeste. I i psihologija to podržava. Riječi koje biramo mogu da oblikuju to kako nas drugi vide. Ako želite da zvučite pametno i da ostavite trajan utisak, pazite na riječi.