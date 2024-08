Konačno vikend, a vama se ne radi ništa? Trik psihologa koji vraća energiju

Evo zašto nam se vikendom ne radi ništa, i kako da podignemo nivo energije - jedna riječ je ključna!

Radili ste pet dana, nosili se sa poslom i kućnim obavezama, sve to na 30 plus stepeni, i konačno je došao vikend. Ali, odjednom vam nije ni do čega, neki ljudi kažu čak i da ih "mrzi da žive". Zašto nam vikendom nije ni do čega, i kako da ponovo napunimo baterije tako da iskoristimo dva slobodna dana na najbolji način?