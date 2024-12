Dr Vladeta Jerotić o tome kako ljubav prelazi u mržnju: Šta treba da pitate sebe prije veze i braka?

Čuveni srpski psihijatar dr Vladeta Jerotić govorio je jednom prilikom o zaljubljenosti i svima poručio koje pitanje treba da postave sebi kad ih zaljubljenost zaslijepi.

Dr Vladeta Jerotić bio je čuveni psihjatar, filozof, književnik, član SANU i profesor na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu. Njegove mudre riječi i danas se citiraju. Na jednom predavanju ispričao je šta je to zaljubljenost i šta treba da provjerite prije nego se za nekog vežete.

"Zaljubljenost je najljepše osjećanje na svijetu, ali krajnje opasno. U onom drugom vidiš Boga. Ama direktno Boga vidiš u drugom. I to je dokaz da postoji Bog - kad ti vidiš u onom drugom sve najljepše. Ali pazite dobro, a o tome smo govorili sto puta, i ne samo ja - ako zaljubljenost ne pređe u ljubav, ona može da pređe u mržnju. Pa se sudije čude i krste kako zaljubljeni parovi mogu onoliko da se omrznu. Takozvano razočaranje.

E pa pazite kad se udajete i ženite, dobro pazite. Zaljubljni ste, želite toga ili tu za cijeli život, monogamni brak... Ali pazite - svaki čovjek mora da ima sjenku, kaže Jung. To je neki grijeh, to je neka mana. Pa pogledajte tu manu - da li ćete moći s tom ženom i s tim muškarcem da živite cijelog monogamnog, pravoslavnog hrišćanskog braka sa tom manom. Pogledajte to malo - može, ne može, pitanje je“, savjetovao je dr Vladeta Jerotić.

