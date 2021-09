Osjećam se kao Srbin! Bojsi u emisiji uživo govorio o srpskom državljanstvu - "Učio sam i istoriju vaše zemlje!"

Čuveni Bojsi iz "Mućki" otkrio sve o zahtjevu za srpsko državljanstvo.

Izvor: Prva tv printscreen

Nedavno je u medijima odjeknula vijest da će slavni glumac i veliki poštovalac Srbije Džon Čalis, čuveni Bojsi iz Mućki postati državljanin Srbije.

On se ovim povodom sada oglasio za Jutarnji program Prve televizije, te otkrio sve o svom ponovnom dolasku u Srbiju, ali i govorio o svom državljanstvu koje ga neizmjerno raduje.

"Upoznao sam narod i učio istoriju Srbije, tako da jedva čekam da se vratim. Privlači me to što sam otkrio da imamo mnogo toga zajedničkog. Smijemo se istim stvarima, mislim da je to bilo veliko otkriće za mene. Jednom je neko rekao nešto vrlo važno: 'Gledanje Mućki je jedina stvar koja mi je stavljala osmijeh na lice tokom tog teškog perioda'. Zamišljao sam kako je bilo ratovati u Jugoslaviti i onda se vratiti normalnom životu, to mi je bilo nevjerovatno", pričao je.

Potom je otkrio i zbog čega je poželio da postane državljanin Srbije:

"Time se osjećam mnogo bliže narodu. Osjećam se kao građanin te zemlje i to je nevjerovatno, osjećam se blizu srpskom narodu. Ta povezanost preko komedije ukazuje da smo svi isti, komedija nas zbližava. Jedva čekam da se vratim i mogu samo da ohrabrim ljude da posjete Srbiju i dožive ono što sam ja doživio", istakao je.

Izvor: Prva tv screenshot

Čuveni Bojsi otkrio je da će nastaviti da promoviše Srbiju u svijetu i otkrio o kakvim projektima sada razmišlja.

"Imam jedan projekat trenutno, a to je da se vratim u Sbriju i da saznam još nešto o vašoj zemlji. Možda napišem knjigu, a možda napravim još jedan dokumentarac. Nikad mi se to nije desilo, ali osjećam u srcu tu vezu", zaključio je.