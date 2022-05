Obrt u završnici suđenja, Amber poklekla: Samo želim da me Džoni ostavi na miru!

Završna riječ Amber Herd, kao i reakcija Džonija Depa u svega 10 sekundi na njene riječi, bilo je sve samo ne očekivano!

Izvor: YouTube/Sunrise

Suđenje Amber Herd i Džonija Depa traje već šest nedjelja. Posljednja je, u srijedu, svjedočila slavna manekenka Kejt Mos, čije su tvrdnje išle u prilog glumcu, a izjavila je da je Džoni nikada nije gurnuo niz stepenice.

Završne riječi na suđenju u kojem Džoni Dep od bivše supruge traži 50 miliona dolara, a ona u kontratužbi 100 miliona dolara, očekuju se u petak.

Amber Herd je u svom posljednjem svjedočenju, na iznenađenje javnosti, rekla da samo želi da je Džoni Dep "ostavi na miru".

"Znam da ne mogu da imam karijeru, znam kako se ljudi ophode prema meni, kako mi prijete... Dobila sam stotine prijetnji smrću, ako ne i svakodnevno, hiljade od početka ovog suđenja... Ljudi se sprdaju s mojim svjedočenjem o tome da sam bila zlostavljana... Bila je agonija. Bilo je bolno, ponižavajuće, nisam nikad mislila da ću prolaziti kroz ovo, niko ne bi trebalo da prolazi kroz ovo..."

"Samo želim da me Džoni ostavi na miru", izjavila je u suzama Amber Herd, a Dep je na to samo klimnuo glavom, okrenuo se i uzdahnuo.

Glumica je dodala i da je propatila zbog tvrdnji Depovog advokata koji je izjavio da su njene tvrdnje o zlostavljanju "lažne".

"Ljudi žele da me ubiju i to mi govore svaki dan. Ljudi žele da stave moju bebu u mikrotalasnu i govore mi to", rekla je Heard.

Pogledajte snimak suđenja i Depovu reakciju na 5:10:

Kejt Mos svjedočila je u srijedu putem video poziva, pogledajte fotografije: