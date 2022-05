Amber Herd se slomila na svjedočenju iznoseći šokantne detalje iz braka sa Depom (FOTO)

Amber Herd iznijela je u svom svjedočenju stravične optužbe na račun Džonija Depa i potpuno se slomila dok je prepričavala detalje, a glumčev advokatski tim tvrdi da laže.

Izvor: Profimedia

Amber Herd juče je započela svoje svjedočenje na sudu u parnici protiv bivšeg supruga, slavnog glumca Džonija Depa. Tokom svog izlaganja u sudnici potpuno se slomila dok je opisivala kako ju je Dep zlostavljao flašom pića.

Amber je iznjela šokantne detalje, a advokati Džonija Depa njeno izlaganje su nazvali "performansom njenog života".

Napad se navodno desio u martu 2015. godine u kući u kojoj su živjeli, a koju je glumac zakupio dok je snimao film "Pirati s Kariba 5". Depu je tada odsječen prst, a tvrdio je da se to desilo kada je Amber bacila flašu pića na njega.

"U jednom trenutku on je na meni, vrišti da me je**no mrzi, da sam mu uništila je**ni život. Bila sam na radnoj ploči, drži me za vrat dok se nalazi iznad mene. Gledam ga u oči i više ga ne vidim. Sve je bilo crno, to nije bio on... Nikad se u životu nisam toliko plašila. Gledao je u mene, pokušavala sam da doprem do njega, da mu na neki način stavim do znanja da sam to ja. Pokušavala sam da dođem do onog Džonija. Udarao mi je potiljak o šank i nisam mogla da dišem. Sjećam se da sam pokušala da ustanem da mu kažem da me je povrijedio. Nisam mogla do njega... Nisam mogla da dišem, nisam mogla da ustanem...", govorila je Amber jecajući.

"Sljedeće čega se sjećam jeste da sam bila zabačena unazad na tom šanku i buljila sam u plavo svjetlo. Leđima sam bila na radnoj ploči. Mislila sam da me udara. Osjetila sam pritisak na stidnu kost i osjetila kako mu se ruka pomjera... Djelovalo je kao da me udara... Ne sjećam se šta je rekao, samo se sjećam da sam bila jako mirna, nisam željela da se pomjerim. Gledala sam po sobi, gledala te razbijene flaše i staklo i nisam htela da se mrdnem, jer nisam znala da li je flaša koju je gurnuo u mene takođe razbijena. Nisam mogla da osetim to, nisam osjećala bol, ništa nisam ojsećala. Videla sam to razbijeno staklo i pomislila: 'Nadam se da nije razbijena'", nastavila je.

"Ne znam kako se sve to završilo, ni kako sam se spustila s te radne ploče. Samo se sjećam da sam završila u kupatilu. Sjećam se da sam povraćala, sećam se zvuka svog glasa... Izgubila sam kontrolu, povraćala sam i sjećam se da je bilo krvi na podu", ispričala je Amber u suzama.

S druge strani, advokatski tim Džonija Depa tvrdi da Amber ne govori istinu i planira da razotkrije njene laži tokom unakrsnog ispitivanja.

Amber je ispričala da ju je Dep prije toga optužio da spava s kolegom iz filma "The Danish Girl", s kojim je glumila godinu dana ranije. Dodala je i da prije svađe Džoni potvrdio da nije ni jeo ni spavao, a tvrdi da je uzeo osam do deset MDMA tableta i da je nastavio da je optužuje da ga vara.

"Nazvao je svog agenta, nazvao je nekoliko ljudi i vikao na njih. Imala sam osjećaj da se radilo o novcu, imao je osjećaj da su ga ljudi pokrali. Sebe je nazivao ku*vom, bio je totalno ubijen. Sljedeće čega se sjećam je da sam sišla dole i da sam ga tražila. Tada se dogodila interakcija koju ne mogu baš da opišem, nije mi baš imala smisla. Bio je nasilan, bacao je stvari i vrištao na mene. Opet sam se našla nad radnom pločom. Držao me je uza zid, jako me je udario, udarila sam glavom. Radilo se o zidu pored kuhinje. Tu su bili ti frižideri i sjećam se da sam udarila o njih. Sjećam se da sam ga odgurnula od sebe. Nazivao me ku*vom i debelom dr****. Pritiskao mi je vrat, postalo je stvarno gadno. Došlo je do toga da je počeo da priča da me niko ne voli, da su ga svi upozoravali na mene i da bi voljeo da me nikada nije oženio. Da me niko ne voli. U nekom trenutku sam ga odgurnula, a on mi je uzvratio. Rekao mi je: 'Želiš da odeš, djevojčice?' Tukli smo se i bacio me je preko sobe. Pala sam na sto, a on je stao iznad mene i nekoliko puta me udario po licu. I dalje smo se tukli. Provocirao me da mu uzmem flašu iz ruke. Pružao mi ju je, a treći put kad sam je konačno dohvatila, tresnula sam na pod. To ga je skroz oduševilo. Bilo je kao da je neko pritisnuo prekidač. Počeo je da vrišti. Ne znam da li me je udario, ali pala sam na pod. Uspela sam da ustanem, a on je držao flašu u ruci i bacio je na mene, ali me je promašio. Držao je razbijenu flašu uz moje lice, uz vrat i rekao mi je da će mi iskasapiti lice. Bilo je strašno. Sjećam se da mi je držao rub spavaćice, bacao me okolo, bacao flaše na mene... Bilo je tu i limenki gaziranog pića i samo ih je bacao na mene jednu za drugom. Krila sam se iza šanka, a on je stajao na mestu tako da mi prepreči put da prođem i pobjegnem."

Amber je dalje pričala kako nije mogla da se pomjeri, da je bila prestravljena i nije imala gdje da ode. Nakon što je Džoniju ponestalo stvari koje je mogao bacati na nju, kako tvrdi, otrčala je do izlaza i ponovo je došlo do tuče.

"Sjećam se da su mi noge klizale po pločicama dok me udarao... Držao me je za spavaćicu i poderao je na grudima. Dirao mi je grudi, skroz mi iscjepao spavaćicu, bila sam gola. Bacao me, vrištao, govorio da me mrzi, da sam mu uništila život. Stalno je ponavljao. Počeo je da rukom udara u zid pored moje glave, pritom me držeći za vrat. Uzeo je slušalicu telefona koji je stajao na zidu i počeo da vrišti: 'Je**no te mrzim!', a onda i da udara telefonom o zid."

Rekla je da je, kada se sljedećeg jutra probudila, čula muziku Merilina Mensona kako trešti u kući i bilo joj je jasno da Dep nije spavao. Rekla je i da je na zidovima vidjela natpise od osušene krvi i da je na tepihu bilo krvi i ispisanih nekih slova. Na jednoj slici je, kako tvrdi, bio ispisan "džinovski penis", a sto je bio prevrnut. U kuhinji gdje se prethodne noći desilo šta se desilo svuda je zatekla razbijeno staklo.

"Njegova ruka je bila zavijena u krpe i mislim da ih je u jednom momentu skinuo i pokazao mi ruku. Rekao je nešto kao 'vidi šta si me natjerala da uradim'. Bio je sav od boje i rekao mi je da je svoj prst koristio kao kist", tvrdila je Herd.

Kada je došlo glumčevo obezbjeđenje, tvrdi da je pokušala da mu da šolju s kafom, ali da ju je Dep bacio na TV.

"Izvadio je penis i počeo da urinira napolju, tvrdeći da ima još poruka za mene. Telohranitelji su me pogledali i nisu se nasmijali. Izgledao je kao divlja životinja koja se vratila u kuću s penisom koji mu viri iz pantalona", ispričala je Amber Herd.

