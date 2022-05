Amber na svjedočenju opisala momenat kada ju je Džoni Dep ošamario

Amber Herd je u svom svjedočenju opisala momenat kada je shvatila da je Džoni Dep postao nasilan prema njoj.

Izvor: YouTube/Screenshot/Law&Crime Network/CBS News

Cijeli svijet prati suđenje između slavnih bivših supružnika Amber Herd i Džonija Depa. Amber je svoje svjedočenje započela u srijedu, 4. maja, kada je opisala i kako je izgledao trenutak kada je spoznala da je Džoni postao nasilnik. Kako je navela, sličih situacija ranije nije bilo.

"Sjedila sam na kauču i razgovarali smo. Imali smo normalnu konverzaciju. Nije bilo tuče, ni svađe, ništa, a on je pio", počela je Amber, navodeći da je uvjerena da je tada konzumirao kokain zbog "tegle" koja se nalazila u blizini.

Pitala ga je tada za tetovažu koju ima na ruci, a on joj je rekao da je posvećena alkoholu, poslije čega je ona počela da se smije misleći da se Dep šali. I to je, kako tvrdi, bio okidač, jer ju je glumac nakon toga "ošamario preko lica".

"Udario me je i drugi put i rekao: 'Misliš da je toliko smiješno, ku*ko. Misliš da si zabavna ku*ka'", navela je i rekla da je tada shvatila da se on ne šali, ali nije reagovala jer nije znala kako. Ošamario ju je zatim i treći put, tada toliko jako da je izgubila ravnotežu.

"I odjednom, shvatam da mi se desila najgora moguća stvar koja se bilo kome može desiti i toliko sam željela da kaže da se zezao, jer me nije boljelo. Nije me povrijedio. Ali, sjedila sam na njegovom tepihu i gledala u taj prljav tepih pitajući se kako sam završila tu i zašto nikada ranije nisam primjetila da je toliko prljav", ispričala je Amber.

I dalje navodi da nije znala kako da reaguje i da nije željela da taj momenat obilježi njenu vezu s Depom, za kojeg se udala 2015. godine, a sljedeće godine su se razišli.

"Znala sam da poslije toga nema povratka. Nisam glupa. Znam da niko ne smije da udari ženu. Ni muškarca. Nikoga... Znala sam da treba da ga ostavim i to je ono što mi je slamalo srce, jer nisam željela", navela je Amber Herd i rekla da je krenula ka vratima, a da je u tom trenutku Džoni počeo da plače.

"Nikada nisam vidjela odraslog muškarca da plače. Čak ni svog oca na bakinoj sahrani. A on plače... Čudno je. Spustio se na koljena, uhvatio me za ruke i rekao mi: ' Nikad to više neću uraditi, žao mi je, dušo. Mislio sam da tog čudovišta više nema...'".

Amber dalje navodi da joj je baš taj trenutak koji je tada izgledao toliko glupo i beznačajno, promjenio život, navodi "Insider".

(Mondo)