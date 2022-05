Životna priča Mice Trofrtaljke: Iznosila džakove para, goste pištoljem tjerala iz kafane

Mica Trofrtaljka bila je jedna od najvećih zvijezda domaćih kafana.

Mica Trofrtaljka bila je poznata po dvosmislenim i erotskim folk pjesmama, ka što su "Mica krojačica", "Trofrtaljka", "Hoće deda malo meda", "I labavi umije da zabavi", "Muško mi treba" i mnoge druge.

Rođena je 1943. godine, a u Nišu je snimila "Davorike dajke", pjesmu koja je postala veliki hit. Jedna od najvećih kafanskih zvijezda šezdesetih i sedamdesetih živjela je osam godina sa suprugom i djecom na relaciji Frankfurt – Milićevci, a nastupala je širom Evrope.

"Zvali su me seks-bombom. Jedan novinar me je pitao bih li se slikala u bikiniju. Davali su mi veliki novac, ali nisam pristala. Jedan list mi je ponudio tadašnjih 2.000 dinara da se slikam u bikiniju za naslovnu stranu. Ma kakvi, nisam htjela da čujem. Moj pokojni muž meni tada kaže: 'Slikaj se, Mico, ja bih se za te pare skinuo go ako treba'. Poslije te ponude iz istog lista je došla ekipa novinara da pričaju sa mnom. Negdje u kući jedan od njih je pronašao sliku sa mora, u bikiniju, ukrao je i objavio, pa sad ti meni reci ko je tu lud", prisjećala se svojevremeno Mica.

Udala se kada je imala svega 17 godina, i to za Radosava, kojeg je do tog trenutka vidjela samo triput. Svi su se protivili tom braku, čak i njegov brat, koji mu je nudio novi automobil ako se rastane od pjevačice i, kako je pričala, "spasi porodicu sramote", što je on odbio.

Petkom je prodavala povrće na placu, a onda joj je jedan boravak u kafani promijenio život.

Mica je jednom prilikom svratila u kafanu kod izvjesnog Dace u blizini Čačka i zamolila ga da otpjeva nekoliko pjesama. On je pristao i od tada je vrlo brzo bilo teško naći slobodno mjesto u kafani u kojoj je pjevala.

Već 1968. godine objavila je svoju prvu pjesmu "Davorike dajke", koja je prodata u 400.000 primjeraka!

"Novac sam nosila u džakovima, nisam mogla da ga potrošim. Izašla sam iz sirotinje, slamare, gazila po trnju da se izvučem iz bijede i gledala samo naprijed", pričala je Mica.

Suprug Radosav je uvijek bio uz nju, a pratio ju je i na svim nastupima kako bi izbjegla neprijatne situacije. Neke se, međutim, nisu mogle izbjeći, ali ona je umjela da se odbrani.

"Jedan je momak bio neugodan i pitala sam ga: 'Znaš li, dečko, kome si to rekao?'. On kaže: 'Tebi', a ja: 'Odmah da si izašao iz kafane jer inače te nema, ubijem te za minut'. On nije htio da izađe, ja uzela pištoljić iz torbice i rekla: 'Izlazi da te moje oči ne vide'. Izašao je, pa se vratio, a ja dva metka u brdo gore, pucam. Svi pobjegoše iz kafane", prisjetila se pjevačica.

Iako nije bila poželjna na televizijama, budući da su tekstovi njenih pjesama označeni kao "sramotni", Josip Broz Tito imao je priliku da Micu Trofrtaljku sluša uživo.

Navodno, Tito je tražio i da mu Trofrtaljka otpeva pjesmu "Niška banja", a iako su je upozorili da pazi na ponašanje pred maršalom i prvom damom Jovankom, Mica je igrala njišući kukovima.

"Cijela dvorana me je pratila aplauzom, na čelu s Titom i Jovankom", ispričala je.

Mica Trofrtaljka preminula je prije dvije godine u jednom staračkom domu, a njena rođaka je za medije otkrila da se pjevačica dugo borila sa demencijom.

Pogledajte spot za pjesmu "Davorike dajke" koja joj je donijela svu slavu: