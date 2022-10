Nada Topčagić napravila haos na mrežama: Đuska s holivudskom facom - da li je ovo Antonio Banderas?!

Nada Topčagić objavila sliku s muškarcem za kojeg tvrdi da je Antonio Banderas i kaže da ga je ugostila na Tari

Nakon što je bila specijalna gošća na rođendanu kod fudbalera Zlatana Ibrahimovića, pjevačica je na Tari, gdje ima kuću, ugostila ni manje ni više nego holivudsku zvijezdu Antonija Banderasa. Glumac je, prema Nadinom profilu na društvenim mrežama, boravio na srpskoj planinskoj ljepotici, a imao je sreću da mu zapjeva folk zvezda.



Ona je na Instagramu podijelila snimke kako pjeva, holivudskoj zvijezdi za ispraćaj u Ameriku. "Ispraćanje za Ameriku dragog, dobrog čovjeka Antonija Banderasa", napisala je pjevačica uz fotografiju, dok se na snimku vidi kako uživaju u druženju:

Dok su pjevali, Topčagićeva je i popila rakiju iz flaše. "Naučićeš ti, dragi Antonio, šta je dobra pjesma", poručila je Nada.I dok su mnogi u komentarima posumnjali da čovjek koji igra zagrljen s Topčagićkom, a u jednom momentu i pjeva stih iz njene pjesme "aj što si se napio",nije Banderas, Nada i dalje tvrdi da je uživala sa svjetskom glumačkom facom daleko od grada. To je rekla Kuriru: "Žurim, žurim, žurim, pakujem stvari, vraćam se za Beograd. To je pravi Antonio, bio je i otišao, da, da, to je pravi Antonio".

