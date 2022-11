Baka Prase u centru novog skandala: Vikao na policiju, pa pobjegao autom

Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, u posljednje vrijeme samo ređa skandal za skandalom.

Izvor: YouTube/Baka Prase 2

Nakon što je nedavno dobio prekršajnu prijavu zbog nedoličnog ponašanja i vrijeđanja koje se desilo na javnom mjestu pred policajcima i novinarima, Baka Prase je opet došao u sukob sa zakonom. Kako Kurir prenosi, Bogdan je prije nekoliko večeri u Beogradu na vodi došao svojim automobilom do šetališta, do mjesta gdje je to zabranjeno. Tu se zateklo i nekoliko pripadnika komunalne milicije, ali i mnogo ljudi koji su posmatrali taj prizor.

"Ne daju mi da uđem u svoja kola. Možete li da se pomjerite da uđem u svoja kola? Ne date mi da otvorim vrata od svojih kola. S kojim pravom? Je l' ste me slikali da sam napravio prekršaj? Okej, u prekršaju sam. Pustite me da uđem u svoja kola, molim vas, pomjerite se", prenosi izvor s mjesta događaja šta je bahati Bogdan drskim tonom poručio komunalcima.

Nakon što su od njega zatražili da pokaže ličnu kartu kako bi ga legitimisali, on im je rekao da taj dokument nema kod sebe, jer ga nije ponio. Tada su mu saopštili da je i to prekršaj, ali i da mora da sačeka da dođe policijska patrola.

"Možete da uđete u svoja kola, ali ne možete da napustite lice mjesta. Ako napustite vozilom lice mjesta, snosićete sankcije", poručio mu je jedan od policajaca. Ipak, Bogdana to nije pretjerano interesovalo, te je i pored upozorenja pripadnika vlasti, čim je ušao u kola i sjeo za volan, upalio motor i pobjegao.

Bogdanu je nedavno vraćen Jutjub kanal sa preko 2 miliona pratilaca koji mu je ugašen nakon neovlašćenog korišćenja sadržaja televizije Pink. Jutjuber je sve šokirao i kada je izjavio da je kupio stan u Beogradu na vodi koji ga je navodno koštao dva miliona evra, a nedavno je u medijima osvanula vijest i da mu je propao biznis u koji je uložio 200.000 evra.

"Zbog svega što se desilo u prethodnom periodu, Baka je u baš nezavidnoj finansijskoj situaciji. On je uložio više od 200.000 evra u pokretanje biznisa s brzom hranom. Našao je lokale, među kojima je bio najveći onaj na Novom Beogradu. Dao je novac za njihovo sređivanje, a sad je ostao bez ičega. Sve je to stalo na polovini. Napustili su ga brojni sponzori. Osim toga, izgubio je monetizaciju od Jutjuba, što znači da nije zarađivao od pregleda koje je imao u velikom broju. Ugašen mu je i kanal na ovoj mreži s više od dva miliona pratilaca, a zatim i Instagram profil. Sve je ovo dovelo do toga da se našao u nezavidnoj materijalnoj situaciji, zbog čega je očajan i trenutno ne zna šta da uradi po tom pitanju", rekao je tada izvor za domaće medije.