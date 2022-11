Bregin menadžer pištoljem napao komšije? Slučaj prijavljen policiji

Protiv menadžera Gorana Bregovića, a bivšeg menadžera Zdravka Čolića, Adisa Gojaka, podnijeta je krivična prijava.

U ponedjeljak uveče u jednoj zgradi na Dedinju bivši menadžer Zdravka Čolića, a sadašnji Gorana Bregovića, Adis Gojak, potegao je pištolj na prve komšije, zbog čega je intervenisala policija. Prema tvrdnjama ljudi koji su slučaj prijavili policiji, zasmetali su mu zvuci bušenja u zgradi uslijed postavljanja video nadzora, koji su dopirali iz podruma koji je u zajedničkom vlasništvu stanara. Momka koji je izvodio radove instalacije kamera angažovao je Gradimir, Gojakov komšija, koji je vlasnik dvije trećine te zgrade. Ovim povodom se oglasio i do detalja opisao nemili događaj.

"Desilo se to da je došao s oružjem kod mene na vrata. Kod mene je radio momak koji je stavljao kamere, nažalost, bez mog odobrenja radio je to u 23 časa, bušio je te rupe, što je van kućnog reda, ali to nije razlog da ti dođeš s oružjem na nečija vrata i da tako rješavaš stvari. To je suština priče", rekao je Gradimir Dražić, koji je podnio krivičnu prijavu protiv Gojaka. Prema njegovim tvrdnjama, oduzeto mu je oružje i municija.

"Mene brine to što ne bih želio da to prođe prećutno i zataškano, pomoću bilo kakvih poziva. Mi imamo video-snimke s tonom, njegova upozorenja. To je ponašanje devedesetih, mafijanje koje se dešava u kući u kojoj mi živimo zajedno od 2003. godine. Ja sam vlasnik dvije trećine te zgrade, a on je u potkrovlju. Čovjek se bavi samosudom. Mi smo podnijeli krivičnu prijavu, pozvali smo policiju, njemu su oduzeli dva pištolja i municiju, tako nam je rečeno. To se sve dogodilo u ponedjeljak", tvrdi on i dodaje da je kamere želio da postavi upravo zbog komšije koji ga, kako tvrdi, maltretira i kontroliše već godinama.

"Nisam ja slučajno htio da stavljam kameru dole u podrumu, on je time bio pogođen, da ja vidim šta on po tom podrumu radi. On ima već više od 10 godina kameru u tom podrumu. Mislim da je to bio i glavni motiv, što sam htio da vidim šta se u tom podrumu dešava. Nemam uvid ako nemam kameru ko mi uđe u zgradu sa te strane. Nisam ja takav da pratim njega, kao što on prati mene više od 20 godina. Ja ne želim ni novac, ni slavu, nikom nisam dužan, ali estradni moćnici se ponašaju kao devedesetih, mašu oružjem, i ne bih volio da se ta priča zataška. Neću da maltretira druge zato što je Bregin i bivši Čolin menadžer.On je takozvani estradni moćnik, ali ne smije nas normalne ljude da ugrožava. Ni ja, ni moja supruga, ni moje dijete, mi mu nismo rekli nijednu ružnu riječ. A on je nas s druge strane i vrijeđao, i došao s pištoljem i postrojavao nas: 'Lezi, ja pucam'", zaključio je Gradimir.

Adis Gojak na pozive upućene radi komentara povodom gore navedenih tvrdnji nije odgovarao.

