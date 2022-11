Šok snimak srpskog repera: MC Stojan isjekao patike od 900 evra (VIDEO)

Reper MC Stojan pridružio se protestu protiv modne kuće Balensijaga pa je sve šokirao snimkom kada je isjekao patike ove dizajnerske kuće koje koštaju 900 evra.

Reper MC Stojan reagovao je ovim video snimkom na potez modne kuće, koja je reklamirala novu kolekciju dječijih ranaca u obliku medvjedića sa sado-mazo rekvizitima. Ovo je šokirao cijeli modni svijet koji je optužio brend da promoviše nasilje nad djecom, nakon čega je Balensijaga riješila da podnese tužbu protiv marketinškog tima i hitno povukla kolekciju.

Izvinjenje modne kuće svijetu nije imalo odjeka, pa su brojne javne ličnosti rješile da se oglase i osude ovaj potez, među njima i Kim Kardašijan, koja je rekla da će "razmisliti i porazgovarati sa čelnicima oko nastavka saradnje i otkrivanja propusta u kampanji", a sada je i srpski reper MC Stojan riješio da reaguje.

On je na društvenim mrežama objavio snimak na kojem siječe svoje skupocjene patike. Pojedini su ga u komentarima hvalili, a drugi vređali govoreći "ionako ćeš kupiti nove, zar ne".

Pogledajte video:

MC Stojan se nedavno našao u centru pažnje medija zbog navoda jedne djevojke da ju je reper muvao preko Tindera.

"Počeli smo da se dopisujemo odmah nakon što smo se zapratili. Rekao mi je da bismo mogli da se vidimo kad sljedeći put dođe na nastup u mom gradu. Bilo je svakakvih poruka, i ne toliko pristojnih. Da budem iskrena, to mi se uopšte nije dopalo, pa sam zbog toga i izbjegavala viđenje. Prošlo je nekoliko dana od našeg posljednjeg kontakta, a on me je onda iz vedra neba odmečovao iliti otpratio. Nažalost, Tinder funkcioniše na tom principu", rekla je pomenuta devojka za Kurir.

