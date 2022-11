Objavljena pjesma pokojnog repera Prodigyja: Pogledajte "Angel" (VIDEO)

Rodbina pokojnog repera Prodigyja predstavila je video za pjesmu “Angel” s Faith Evans, najnoviji singl s albuma The Hegelian Dialectic 2: The Book Of Heroine, povodom proslave onoga što bi bio njegov 48. rođendan.

Izvor: Screenshot

U režiji Sylvaina Lewisa, KK4 i Jordan Towera, vizual počinje s Evans na nečemu što izgleda kao krov, izvlačeći kuku dok narančasti helikopter klizi iznad nje na nebu, objavio je Vibe.

Sastavljen od arhivskih snimaka Prodigyja usred originalnih scena koje je snimio Evans, isječak označava treći muzički video objavljen u prilog The Hegelian Dialectic Volume 2: The Book Of Heroine, koji je izašao u septembru i prvi je posthumni album Prodigyja.

Stigavši pet godina nakon njegovog prethodnog rada, Hegelian Dialectic (The Book of Revelation), The Hegelian Dialectic 2: The Book Of Heroine uključuje 12 pjesama i uključuje prethodno objavljene pjesme "You Will See" s Bertom Richom i DJ-em uz pomoć premijere " Walk Out".

Pogledajte!

Angel Izvor: Youtube/Prodigy of Mobb Deep

