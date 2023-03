Nataša Bekvalac o iskustvu s Tinderom: Imala sam mnogo "pogodaka" ali...

Pjevačica Nataša Bekvalac priznala je da je jednom prilikom otvorila nalog na aplikaciji za upoznavanje.

Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

Nataša Bekvalac koja je izgledom sve "oborila s nogu" na svom nedavnom nastupu, gdje se pojavila u uskoj kožnoj haljini, a bujne grudi su se našle u prvom planu, otkrila je da je pokušavala na razne načine da nađe partnera. Jednom prilikom je čak otvorila i profil na aplikaciji za upoznavanje, a sada je ispričala kako je do toga došlo.

"Jednom sam otvorila Tinder. Šalili smo se kad smo u Makedoniji imali nekoliko nastupa. Vidjela sam da to moji dječaci iz benda rade, pa sam otvorila i ja. Tamo sam zatekla svašta, ali su me brzo izbacili. Mečovala sam se sa jako puno njih, ali su me ukinuli", ispričala je ona.

Pjevačica iza sebe ima tri braka. Nataša Bekvalac je prvo bila u braku sa vaterpolistom Danilom Ikodinovićem i iz tog braka ima ćerku Hanu, zatim se udala za rukometaša Ljubu Jovanovića sa kojim je neslavno završila nakon dvije godine bračne zajednice i treći put stala je na ludi kamen sa Lukom Lazukićem sa kojim je dobila ćerku Katju.

Kako kaže svojim nasljednicama ne priča o očevima - "Iz ljubavi prema svojoj djeci nikada neću pričati o njihovim očevima pogotovu zato što nemam pretjerano afirmativne stvari koje bih svakako rekla da imam", rekla je pjevačica koja je nedavno sa ćerkom bila na luksuznom odmoru za koji je navondo iskeširala 12.000 evra.

Pogledajte kako su uživale u toplijim krajevima:

