Ana Nikolić se iskreno osvrnula na padove i loš period u proteklom periodu, jer ju je život iznenadio mnogim stvarima.

Izvor: Instagram/ananikolicofficial

Pjevačica Ana Nikolić je posljednjih godina pretrpjela razne životne udarce i više je nego očigledno da nije ista ona Ana sa početka muzičke karijere. Duga pauza učinila je da mnogi pomisle da se zauvijek povlači sa scene, međutim, Ana je sve iznenadila i zakazala solistički koncert u Areni 7. oktobra s porukom da se vraća jača nego ikada.

Nedavno se u medijima pojavila informacija da je izdvojila veliki novac za liječenje na jednoj klinici u inostranstvu, kako bi organizam očistila od raznih toksina koji su se godinama nakupljali. Sada je priznala da ju je koleginica nagovorila na to, a osvrnula se i razvod od Stefana Đurića Raste s kojim ima ćerku Taru.

"Želim da odem. Emina Jahović mi je predlagala jednu kliniku. Ja ne znam ko se razveo, a da mu je baš super bilo. Ja sam u Tarinim očima vidjela strah i jedno nepovjerenje u mene. Došlo mi je,ne da odustanem od muzike, nego da uništim Anu Nikolić, da ne postoji.Ne znam više odakle mi suze...", ispričala je Ana između ostalog u svojoj ispovijesti u "Premijeri Vikend Specijal".

Vidi opis Ana Nikolić otvoreno o razvodu, liječenju i kćerki Ana Nikolić Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Instagram/ananikolicofficial Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Instagram / ananikolicofficial Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: ATA Images /Antonio Ahel Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: ATA Images /Antonio Ahel Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Printscreen/ YouTube RTV Pink Official Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Instagram / ananikolicofficial Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Lepa i Srecna Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 11 / 11

Pjevačica je nedavno i objasnila o kakvoj se ustanovi radi, jer su mnogi smatrali da se radi o klinici za odvikavanje. "To je mjesto gde želim da idem, nije to klinika, to je više kao banja. Ne bih da zvučim kao baba (smijeh), a detoks je od cigareta, korone i ostalo... Ovo nije klinika za odvikavanje", poručila je tada za Pink.rs.

Pogledajte kako je Milicu Pavlović, s kojom se sukobila zbog pjesme, pozvala na svoj koncert: