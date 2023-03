Suzana Mančić prošla kroz pakao zbog kućnog snimka: Nisam izlazila na ulicu, donosili su mi hljeb

Suzana Mančić se prisjetila perioda za koji kaže da joj je najstrašniji u životu, kada je u javnost dospio njen kućni snimak.

Život Suzane Mančić, nekada jedne od najpopularnijih TV ličnosti širom Jugoslavije, obilježio je i jedan skandal, davne 2005. godine, kada je u javnost dospio njen intimni snimak, a zbog toga je proživjela veliki stres i nije joj bilo lako da se ponovo pojavi u javnosti uzdignute glave. Danas, kada je sve iza nje, i kada vodi miran život i ispunjena je na svim poljima, voditeljka priznaje kroz šta je prošla.

"Taj period mog života ja želim da zaboravim, ali ne mogu da zaboravim. To je nešto najstrašnije što mi se desilo. To je jedna mala smrt. Poslije toga, sve je bilo hvatanje vazduha i povratak u normalu. Nisam izlazila na ulicu. Rodbina mi donosila hljeb, djeca nisu išla u školu. Svi su mislili, evo, napraviće karijeru. To mi je zarilo nož u leđa. Većinu kamera koje sam imala u kući, bacila sam", ispričala je Suzana Mančić u jednoj emisiji, i dala savjet devojkama.

"Uvijek su djevojke na meti. Zato, vodite računa i nikada nemojte dozvoliti da se vaši intimni trenuci zabilježe. Nikada ne znate ko će se dočepati toga i iskoristiti to protiv vas", poručila je najpoznatija "Loto djevojka".

Poslušajte i šta je rekla o sprugu Simeonu s kojim je već godinama u skladnoj zajednici:

