KOŽA BI ME BOLJELA OD STRAHA: Suzana Mančić prošla najteže situacije u životu - "Najgore mi je bilo kad sam napunila 23"

Suzana Mančić je otvoreno govorila o svemu lošem kroz šta je prošla, a smatra da je srećnih trenutaka u životu jako malo.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Jedno od najpoznatijih TV lica bivše Jugoslavije i "Loto djevojka" Suzana Mančić, danas živi miran i skladan život kakav je nekada priželjkivala i ostvarena je na svim poljima, ali teških situacija je i te kako bilo u njenom životu. Teško djetinjstvo, tri pobačaja, smrt roditelja, početkom 2023. godine još jedan veliki gubitak...sve to je ostavilo traga na poznatoj voditeljki, ali i dalje nosi prepoznatljiv osmijeh.

"Srećnih trenutaka je u životu jako malo i treba ih prepoznati i uživati u njima. Čini mi se da sam sreću vukla za rukav. Naravno, nesreća je neizbežna. Od malih nogu sam imala trenutke kada bi me koža bolela od straha ako zakasnim deset minuta kući, jer me čeka tata. Bio je strašan i veoma strog. Kasnije su se nizali loši trenuci, nije bilo ništa strašno. Recimo, simpatično je za jednu mladu devojku, da mi je najstrašniji rođendan bio kada sam napunila 23 godine. Sa 23 godine pretpostavka je bila da ćemo tada završiti gimnaziju, pa fakultet, pa se zaposliti, posle ide udaja, rađanje dece i to je kraj života", ispričala je Suzana Mančić.

"Karijera koju sam imala, imam je i sada, ali sam pre svega bila jugoslovenska zvezda. Sve što treba da ti se desi, desi ti se. Ostavi te dečko pred venčanje, ostaneš bez roditelja, udaš se pa želiš decu, pa izgubiš jedanput, pa dvaput, pa triput. To su sve teški trenuci koji prate svako živo biće. Treba da se pomirimo sa gubitkom i da ga prevaziđemo, to je velika stvar. Kada te bace, kada padneš u blato, okrvaviš kolena, moraš duboko da udahneš, da se presabereš ko si, šta si, da ustaneš i nastaviš dalje", poručila je Suzana, koja je jednom prilikom izjavila da joj se desilo u životu sve što nije htela.

(MONDO/Blic)