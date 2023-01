Suzana Mančić o torturi: Saša Popović mi je sjekao suknje i prebacivao mi da sam se UGOJILA

Suzana Mančić bila je gošća emisije "Puls Srbije" na Kurir televiziji, gdje je voditelju Ivanu Gajiću otkrila sve o torturi i traumama koje je trpjela, a Sašu Popovića je posebno istakla.

Popularna voditeljka Suzana Mančić koja je izgledom žarila i palila, svojevremeno se slikala za srpsko izdanje časopisa Plejboj, a jednom prilikom je istakla i zašto je odbila da se fotografiše za hrvatsko izdanje iako je, kako je istakla u pitanju bila pozamašna suma. Za Suzanom su tada ludjeli mnogi muškarci, a ona je sada progovorila o torturi i traumama koje je trpila zbog izgleda, dok je Sašu Popovića posebno istakla.

Suzana se prisjetila svoje mladosti, te je rekla da je uvijek nalazila mane za svoj izgled. Nedugo zatim, otkrila je kako su te traume nastale:

"Stalno sam sebi pronalazila mane, te veliki mi nos, te debela sam. I dan danas je ta tortura sa mršavljenjem neizdrživa. Uticaj Saše Popovića na to da i ne spominjem... On je meni i onoj sirotoj Dragani Katić, koja je prelijepa, non stop prebacivao da smo se ugojile. Kada mi je napravio taj LP 'Ne kuni me mati', došao je kod mene kući da vidi šta sam pripremila od garderobe", započela je priču Mančić, pa nastavila:

"Tada me pitao da li imam makaze, ali velike. Ja mu dala makaze, a on mi isjekao sve suknje. Ja sam mu rekla: 'Pa ja nisam Lijepa Brena', a on je rekao 'Ti ni ne možes da budeš Brena'. Tad sam krenula da nosim mini suknje. Iako sam bila vitka, mršava sa ženskim oblinama, nikada nisam htjela da izgledam provokativno. Doduše, taj izlet u mini suknji nije prošao loše".

Suzana Mančić ima dvije ćerke Teodoru i Nataliju, koje je dobila u braku sa Nebojšom Kunićem, a poznato je da su obe izuzetno lijepe djevojke.

