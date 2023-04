Rat Goce Tržan i Maje Nikolić: Izvrijeđale se, slijedi SUOČAVANJE

Maja Nikolić ponovo je udarila na koleginicu Gocu Tržan, poručila joj da je "baba devojka" i pozvala je da se javno suoče.

Maja Nikolić sve je šokirala kada je nedavno ispričala kako je Goca Tržan navodno bila u šemi s Acom Bulićem dok je on bio u braku i poručila da je pjevačica godinama ljubomorna na nju zbog poslovnih uspjeha, ali i zbog ljubavnog života.

Aca Bulić je iznio svoju stranu priče povodom ovoga, a Goca je demantovala da je bila s njim u vezi i koleginici poručila da "začepu gubicu" i zaprijetila tužbom zbog iznošenja neistina na njen račun.

Međutim, Nikolićeva se nije zaustavila, te je sada u jednoj emisiji ponovo udarila na Tržanovu, otkrivši detalje njihovog odnosa, kao i zbog koje situacije je došlo do netrpeljivosti među njima.

"Goca je izašla iz naftalina, ne znam kako se za mene uhvatila. Bile smo uvijek na: 'Zdravo, zdravo'. Ta njena izjava je neka stara izjava, ona je to ranije izjavljivala. Ja njene izjave ne shvatam ozbiljno. Ona nije meni ravna i ne mogu da komentarišem nekoga ko pjeva u falšu! l ne bi mogla ni da mi bude prateći vokal, ni da mi drži mikrofon. Goca je zabavljač i zvijezda u pokušaju. Bila je zvijezda dok je postojao Tap 011. Naš konflikt datira od 'Pinkovih zvezdica' kada je dijete otpjevalo moju pesmu 'Odlazim', a Goca je rekla djetetu da ne treba da pjeva moje pjesme, jer su bezveze i nisu za to takmičenje. Ona je jedna baba djevojka, zavidna i ljubomorna. Ne možeš nakon toliko nagrada da kažeš da ta pjesma nije za takmičenje. Njene pjesme imaju dva tona raspona. I to je to. Ja volim sve moje koleginice, meni je ona jako zabavna ličnost, ali ona nije mjerodavna da komentariše moj uspjeh i moje nagrade", rekla je Maja.

Maja je zatim istakla da bi ušla u Zadrugu, a da to nije slučaj i sa njenom koleginicom, za koju smatra da nije mentalno jaka i da ne bi izdržala taj pritisak - "Ja bih ušla u Zadrugu, a Goca ne može, nije mentalno jaka. Ona može samo preko novina da komentariše. Da treba da dođe ovdje u emisiju i da se suoči sa mnom, ne bi mogla. Najviše volim da pričam o osobama koje su pored mene, tako da neka slobodno dođe u studio i neka sjedne pored mene", poručila je Maja vidno bijesna u emisiji na Red televiziji.

