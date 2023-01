"NE MOŽE SAMO GUČI I PRADA, TA MUZIKA SMARA" - Goca potkačila kolege i otkrila šta je više ne LOŽI

Pjevačica Goca Tržan otkrila je šta misli o današnjoj popularnoj muzici, koje stvari je u poslu više ne "lože" i progovorila o ćerki Leni.

Goca Tržan, koja je sve iznenadila kada je 11 godina mlađeg kolegu poljubila u usta pred kamerama, provela je vikend kod svekrve, odakle je donijela domaće proizvode, pa je otkrila koliko uživa u odmoru na selu - "Pravo iz Bača, rekla mi je svekrva da ih pozdravim, mi odemo tamo za vikend, donijeli smo domaći kajmak, sir, pred nama su muzli kravu, sad moram da stavim da provri mlijeko, to je gradski život. Selo je mnogo lijepo za život, mi odemo u Bač, ali nemamo stoku, volimo da šetamo, da idemo kod prijatelja, ima uvijek nešto da se radi, napravili smo i studio, tamo ćemo da snimamo neke kavere", rekla je Goca, pa istakla da su joj mnoge stvari u muzici dosadile:

"Puno radim, nastupam, nisam željna da pjevam i da snimam, više volim da se potrošim na nastupu. Smaraju me socijalne mreže i kamere, postalo mi je sve strašno dosadno, valjda to dođe s godinama. Ne vidim ništa što me toliko zabavlja, najviše me zabavlja lajv nastup, a kako će da komentariše, da li će da lajkuje, to me ne loži više", ispričala je pjevačica za "Premijeru - vikend specijal".

Neke Gocine pjesme koje je izdala prije skoro dvadeset godina, ponovo se svakodnevno slušaju i pjevaju kao nove - "Muzički se ne dešava ništa što bi moglo da se zadrži duže. Pjesme koje zvuče starinski ostaju duže. Kad će ljudi shvatiti da je muzika emocija i lična stvar, ne možeš samo guči, prada, bezveze. Klinci brzo preko toga pređu i postanu ozbiljni ljudi. Vidim po svojoj ćerki, čim pređu iz tinejdž perioda u adolescenciju, ta muzika ih smara", rekla je ona.

Pjevačica je potom prokomentarisala ćerku Lenu, koja je krenula u srednju školu - "Lena ide u državnu gimnaziju, ona zna šta radi, ja nisam u fazonu da mora da bude vukovac, kriterijumi su spušteni jer ne daj Bože da se naša djeca stresiraju i da se više potrude. Današnji roditelji smatraju da što su djeca rođena da samim tim treba sve da dobiju. Iz gubitaka sam mnogo više naučila nego iz dobitaka. Moraš klince da naučiš da moraju da podnesu dobro i uspjeh i gubitak, ako ih to ne naučiš, nisi uspio, fejlovao si kao roditelj", istakla je Tržanova koja godinama uživa u ljubavi sa Radomirom Rašom Novakovićem.