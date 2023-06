KRILI SMO OD OČEVA DA SMO U VEZI: Sergej Ćetković činio sve da osvoji suprugu

Kristina i Sergej Ćetković su jedan od najskladnijih parova na estradi, a vole se već 25 godina i uživaju sa svojim devojčicama. Ljubavna priča im je filmska, a ove detalje niste znali.

Izvor: K1 printscreen

Sergej Ćetković i njegova supruga Kristina su 2010. godine usvojili djevojčicu Lolu, a dvije godine kasnije i Milu. U emisiji "Goca show" popularni pjevač je govorio o svom životu, ali i trenutku kada je postao tata dvije preslatke djevojčice, a pričao je i o tome kako je upoznao lijepu Kristinu kojoj je posvetio i svoj prvi album koji je nosio njeno ime.

"Često umijem da sjednem za kompjuter i gledam njihove snimke i slike, kada su bile male. Toliko su različite. Mila je sada Lolin satelit, stalno ide za njom i samo je špijunira, a onda nama govori šta radi", otkrio je Sergej, koji nije puno u javnosti pričao o usvajanju djece, ali smatra da je najvažnije šta djetetu pružaš kao roditelj, a ne da li je ono biološko ili usvojeno. Takođe, kaže da umije da bude strog prema djevojčicama i da se nekada stvarno naljuti na njih, ali nema šanse da dugo izdrži.

Kućni poslovi mu ne padaju teško, pa sam obavlja sve što zna.

"Radim kućne poslove. Moja majka nije imala ćerke da joj pomažu, pa smo nas trojica morali da znamo sve. Nemam problem da usisam, a svoje stvari najviše volim sam da peglam", otkrio je Sergej Ćetković u emisiji "Goca show" na televiziji K1.

Izvor: K1 printscreen

Muzikom je počeo da se bavi vrlo rano, još kao đak niže osnovne i srednje muzičke škole, a potom i kao član bendova "Vatrena srca" i "Amfiteatar". Solo karijeru započinje 1998. godine na Sunčanim skalama pjesmom "Bila si ruža", da bi dvije godine kasnije izdao i svoj prvi album pod nazivom "Kristina" i od tada počinje njegov vrtoglavi uspjeh. Postao je jedan od omiljenih pjevača na prostorima bivše Jugoslavije. Pored uspješne muzičke karijere, 25 godina uživa u ljubavi sa suprugom Kristinom, s kojom se družio još kao dijete. U emisiji je otkrio kako su se upoznali i ljubav krunisali brakom.

"U nju sam zaljubljen od malih nogu.Otkako znam za sebe, znam i za nju, pošto su naši putevi bili, onako, baš filmski. Moji stric i strina su kumovi s njenim roditeljima, a i moji se dugo godina znaju s njima. Poslije dugo godina, sreli smo se na jednom mom nastupu u Podgorici, na kojem je bila s drugaricom. U prvom trenutku nisam bio siguran da je to ona, pa sam odlučio da otpjevam pjesmu 'Tina, Bambina' od Kneza. Kada se nasmijala, bio sam sto posto siguran da je to ona i odlučio sam da joj priđem uz rečenicu: 'Ja moram ponovo da te vidim', a ona mi je odgovorila 'Daću ti sliku, pa ćeš me gledati'. Dugo sam je osvajao. Neki ljudi se bukvalno pronađu i vjerujem da svakoga čeka njegova srodna duša", rekao je Sregej i dodao: "Odmah sam znao da je ona ta, vjenčali smo se poslije četiri ili pet mjeseci zabavljanja. Pao sam na njenu energiju i njene oči. Bio sam spreman da učinim bilo šta na ovom svijetu, samo da vidim da je nasmijana, i to me drži i dan danas. Mislim da je to u svakoj vezi najbitnije".

Izvor: ATA images

Ispričao je i kako su u početku krili vezu od svojih očeva.

"Majke su znale za našu vezu, ali smo od očeva krili, posebno od njenog tate. Bila je zanimljiva situacija kako nas je on otkrio. Krenuli smo u Italiju po neke stvari za Kristinin butik. Njen otac je uporno želio po nju da dođe na stanicu u povratku, kako bi joj pomogao oko stvari koje je nosila. Iako ga je njena majka ubjeđivala da nema potrebe za tim, jer je putovala sa drugaricom, on je odlučio da dođe na stanicu. Scena je da mi sjedimo poslije završene carine na nekom platou u Baru i grlimo se i ljubimo, a ja u daljini vidim čovjeka koji maše i viče "Tina" i skapiram da je to njen otac. Govorim joj da je on došao po nju, a ona je počela da se smije, misleći da se šalim. U tom trenutku, kada ga je ugledala, pobjegla je i ostavila mene samog tu sa koferima. Poslije nekoliko trenutaka se vratila, a onda sam morao da putujem do Podgorice s njima, jer mi ona nije dala da idem vozom. Kada je ukapirao ko sam i da mi zna roditelje, bilo mu je drago", ispričao je pjevač.

"Kupila me je na početku, jer je vozila kao muško. Jednostavna je, dobra, vrijedna, pažljiva, nema lažnih igrica i u svakoj situaciji je prilično realna. Često mi je najveći kritičar, što mene nekada iznervira, ali poslije joj teška srca priznam da je u pravu, a žene su skoro uvijek u pravu. Našli smo se, vatra i voda", smatra Sergej, koji, iako tako ne djeluje, umije da se razgoropadi.

"Ljudi sa strane kažu da ne ličim na sebe kada me nešto jako pogodi. Prilično sam smiren čovjek i moj prag tolerancije je veliki, ali nepravda me nervira. Kada neko od tebe hoće da napravi budalu, da te uvrijedi na najgori mogući način ili nekog drugog iz tvog okruženja, onda nemam zadršku i tu sam neprepoznatljiv", dodao je u emisiji "Goca show" i otkrio na šta je najponosniji u svojoj porodici.

"Ponosan sam na svoju djecu, na svoj brak. Kada pogledam krajičkom oka sve oko sebe, ljude koje volim, tada shvatam da sam napravio veliku stvar u životu", zaključio je Sergej Ćetković na televiziji K1.

