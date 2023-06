RUŽAN KRAJ STARE CRVENE JABUKE, DOLAZI "NOVA": Drago mi je da ćemo imati pjevača koji NE MRMLJA, NEGO PJEVA

Legendarna "Crvena jabuka" koju smo voljeli još od Jugoslavije izgleda odlazi u istoriju, a stiže neka nova/stara "Jabuka", koja će uskoro početi i s koncertima u regionu.

Bubnjar legendarnog benda Crvena jabuka, Darko Jelčić Cunja, otkrio je da planira da osnuje svoj bend koji će se zvati po legendarnoj grupi - "Cunja i Crvena jabuka", a biće to u Torontu u Kanadi.

Jelčić se pre nekoliko godina razišao s legendarnim bendom čiji je bio saosnivač, zbog, kako kaže, finansijskih razloga. Takođe je rekao i da se protiv čuvenog pjevača Dražena Žerića Žere na sudovima širom Hrvatske vodi nekoliko postupaka.

"Iskreno, dugo vremena mnogo nas u sastavu bilo je nezadovoljno. Nismo dobijali honorare, a Žera se okrenuo nekom gotovo narodnjačkom zvuku, recimo pjesma Jazz ba, koje nisu nimalo u duhu benda kojeg su ljudi godinama voljeli. Ali, eto, radili smo, očekujući da će se stvari promijeniti. Onda sam 2017. odlučio da je saradnji došao kraj", priča Cunja za Jutarnji.

"Došli smo do brojke od više od pedeset neplaćenih gaža. Žera bi naplatio koncerte, ali ja dinara nisam vidio. Nekad bi nam naknada bila 500, 700, 1.000 evra... On je to smanjio, a ni to nije plaćao", kaže on. Takođe priča i da je Žera u bendu sve vrijeme bio samo pjevač, te da nije učestvovao u kreativnim procesima.

"Najvažniji ljudi u istoriji Jabuke su svakako naš prvi producent Željko Brodarić Jappa, pok. Davor Papić, grafički dizajner omota naših LP i CD albuma te fotograf naših ponajboljih slika još od 1985, pa Gane Pecikoza, menadžer benda od 1988. do 1992. te naš prijatelj, producent i muzičar na brojnim instrumentima, s nama kroz 30 godina rada grupe, Nikša Bratoš. Svi članovi benda pre i posle rata: Branko Sauka,Srđan i Zoran Šerbedžija, Zlatko Volarević, Igor Ivanović.. pa od 1994..Danijel Lastrić klavijature, Saša Zalepugin gitara, pok. Stjepan Vukušić Jimmy - gitara, Damir Gonz - gitara, Josip Andrić - klavijature, Zlatko Bebek- gitara, Josip Krželj Rocky - gitara, Marko Belošević- klavijature, Igor Matković - klavijature, Tomislav Škrak Tommy - gitara...", nabraja bubnjar, ali navodi da će o velikom broju promenjenh članova benda tek pričati, drugom prilikom.

Novi bend već ima ugovorene koncerte širom Kanade, rezervisani su u oktobru i novembru, a turneja po Srbiji, BiH i Hrvatskoj planirana je za početak naredne godine, iako postoji mogućnost da neki koncert bude i ranije.

Od 1985. godine, kada je osnovana "prava" grupa Crvena jabuka, niko od osnivača benda nije vlasnik autorskih prava na ime sastava.

"Saznali smo da je neki kafić nazvan Crvena jabuka 1985., baš kad smo mi počeli, pa nismo mogli ni firmu tako nazvati. Žera je do pre sedam godina bio vlasnik pečata, ali taj je pečat istekao. Zapravo, eto, niko nije vlasnik imena benda", kaže Jelčić. "Ja sam preuzeo menadžment od 2000. do 2010. godine. Pokušao sam kontrolisati poslovanje i sve što se događa. Tad je Žera odlučio da će marketinška agencija njegove supruge preuzeti poslovanje, s čime su se drugi članovi banda u dobroj veri složili."

Međutim, posle toga se desilo nekoliko sudskih tužbi, a danas Jelčić ne voli puno da se vraća u prošlost, već priča o "starom-novom" bendu.

"Žera je naginjao takozvanim lakim notama, a mi kao bend nikad nismo bili takvi. Želimo se vratiti pesmama koje su obeležile 'Jabuku'. S druge strane, on nema nijednu svoju pjesmu. Nema nikakvih autorskih prava. Tako da bez problema možemo izvoditi svoje pesme, Arslanagić nam je dao punu podršku. Nemamo ništa protiv ni da Žerina Crvena jabuka radi koncerte, odrađuje nastupe... Ali, drago nam je što ćemo imati pjevača koji ne mrmlja, nego pjeva", izjavio je Cunja.

Crvena jabuka je bend koji je obilježio bivšu Jugoslaviju, pa je malo tužno što se priča jednog legendarnog sastava na ovaj način završava. Da li ćemo sada biti podeljeni, pa slušati Žerinu 'Jabuku' ili Cunjinu, možda nevjerovatno zvuči, al publici su svakako najvažnije pjesme koje i danas rado slušaju i pjevaju na raznim proslavama, radio stanicama, televiziji...

