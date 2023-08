Bajaga o ljubavi: Nikada se nisam branio od žena

Nakon razvoda od supruge Emilije s kojom ima ćerku Anđelu i sina Marka, Momčilo Bajagić Bajaga progovorio je o ljubavi i otkrio šta su sve žene radile na njegovim nastupima.

Izvor: ATA Images/ Antonio Ahel

Vest da se Momčilo Bajagić Bajaga i njegova supruga Emilija razvode poslije 33 godine braka odjeknula je medijima širom regiona. Nakon razvoda u javnosti je isplivala fotografija na kojoj je pjevač uhvaćen sa novom djevojkom kako ulazi u njen stan. Navodi se i da je svoj stan na Senjaku navodno prodao za 700.000 evra, kao i da je novac podijelio sa bivšom suprugom i djecom.

Iako vješto izbjegava da priča o privatnom životu, sada je za medije otkrio da li trenutno uživa pored ljepše polovine - "Nikad se nisam branio od žena, mislim da ljudi ne bi trebalo to da rade. Kao da su žene neki agresori, pa se treba braniti. Ne bih da pričam o privatnom životu", rekao je Bajaga, pa otkrio na šta je sve ljepša polovina fanova bila spremna da uradi zbog njega.

"Bilo je puno ljudi koji su nas pratili, oni budu uzbuđeni previše, ali pokušam da ih smirim. Bacali su brushaltere, nije to samo kod Zdravka, to je neka tradicija, to je više kao fora. Ne uhvatim ih, to ode negde, ne nosim kući", rekao je pjevač.

Iako je javna ličnost, Bajaga se trudi da se ni po čemu ne razlikuje od drugih ljudi: "Ponašam se isto i privatno i službeno, nema nekih tajni. Isti sam i pred kamerama i privatno. Ne znam kako me slava nije promijenila, vrlo sam rano počeo da sviram, iduće godine slavimo četrdeset godina benda, pravićemo i velike koncerte povodom toga. Počeo sam da pjevam i prije toga, sa sedamnaest godina u 'Ribljoj čorbi', tako da će mi biti četrdeset i šest godina. Tu sam naučio sve, to mi je bila osnovna škola, naučio sam da se ponašam normalno. Svi prijatelji iz tog benda, ovo sada što je ostalo od originalne postave, svi su normalni ljudi, kao i moj pokojni kum Miša i Rajko Kojić. Ne treba da se ložiš mnogo kada ti ide dobro, a ne treba da budeš tužan kada ti ne ide. Život je takav nekad ide, a nekad ne".

Poznato je da je sastavni dio svakog veselja Bajagina pjesma "Moji su drugovi", na koju je pjevač dobio ideju putujući po svijetu - "Nisam znao da će biti dio veselja, tu pjesmu sam radio za film Miše Gligorevića, 'Ni na nebu, ni na zemlji', inače sam imao neku ideju da napravim pjesmu o našoj dijaspori koja je velika. U to vrijeme nije bilo puno koncerata u Srbiji, mi smo svirali po čitavoj dijaspori koja je velika, od Australije, do Kanade, Amerike, drugih evropskih zemalja, do Kazahstana, Južne Afrike, gdje sam sretao prijatelje iz škole, bivše komšije, onda sam odradio tu pjesmu", ističe pjevač i dodaje:

"Kada sam skoro završio sve Miša me je kontaktirao i rekao: 'Snimam film, glavni junak ide iz zemlje da radi negde', i trebala mu je neka takva pjesma. Onda sam donio pjesmu, 'Moji drugovi', koju sam već završio i ispalo je kao da sam čitao scenario, a nisam".

Javne ličnosti se često žale kako im je penzija izuzetno mala, te se pjevač dotakao i te teme: "Malo je drugačije zanimanje, mislim da ljudi sviraju onoliko koliko vole, pa čak i ako ne sviraju puno koncerata, onda su tu i sviraju negdje u kraju, tako da ću i ja vjerovatno tako", otkrio je on i istakao da, iako je dugo na javnoj sceni, drugi posao nikada nije dolazio u obzir.

"Nikad se nisam pokajao, to volim da radim, ne znam ništa drugo da radim tako dobro. Zahvalan sam Bogu što sam talentovan i što sam izabrao taj posao koji mi prija, jer mnogo je lakše kada radite nešto što volite, nego što ne volite", ističe Bajaga.

(MONDO/Blic)