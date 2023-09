Bio je faraon u Breninom spotu, sad ga mnogi ne bi prepoznali

Boško Jakovljević bio je jedan od najpopularnijih voditelja u regionu, a sada je fotkama u kupaćem sve ostavio bez riječi.

Izvor: YouTube/Lepa Brena/printscreen

Voditelj, dizajner i maneken Boško Jakovljević, uplovio je u manekenske vode u ranoj mladosti, a nakon toga je počeo da se bavi i voditeljstvom. Prva emisija u kojoj je bio voditelj jeste "Siti klub", a zajedno sa koleginicama postali su jedni od najprepoznatljivijih u Srbiji.

Kanije je vodio i emsije "Za milon godina", "Sav taj pink", "Suknje i kravate", "Plesom do snova"... dok je kao dizajner plasirao nekoliko kolekcija za brendove Martini Vesto i PWL.

Boško se takođe oprobao kao maneken u spotu "Ti si moj grijeh" koji je režirao Dejan Milićević. Snimljen je u holu Narodne banke Srbije, Lepa Brena je glumila Kleopatru, a faraona poznati voditelj.

Boško je svojevremeno pričao i o svojim počecima prije same voditeljske i manekenske karijere - "Posao operatera radio sam sedam-osam godina, a onda sam počeo da se bavim i manekenstvom. Pošto sam stekao mnogo poznanstava, zvali su me s jedne televizije i tražili da im restilizujem voditelje, tačnije da se ja brinem o njihovom stajlingu pred kamerama. Rekao sam da ja ne bih to da radim, već da i sam budem voditelj. Dali su mi šansu i tako je sve krenulo", ispričao je tada on.

Boško danas ima 54. godine, a na društvenim mrežama podijelio je i nekoliko fotografija u kupaćim gaćama i isklesanim mišićima sve ostavio bez riječi: