PREMINUO NAJČUVENIJI VODITELJ KVIZA: Vijest o Bobovoj smrt rasplakala svijet

Čuveni voditelj Bob Barker preminuo je u svom dom u Los Anđelesu.

Izvor: YouTube/ Inside Edition/printscreen

Bob Barker, legendarni američki voditelj i aktivista za prava životinja, preminuo je u 99. godini, prenosi TMZ.

Barker je umro u svojoj kući u subotu ujutro u Los Anđelesu. Njegov predstavnik naveo je da je Bob umro prirodnom smrću.

Dugogodišnji voditelj serije "The Price Is Right" je zapravo počeo sa igrama nakon što ga je legendarni producent Ralf Edvards otkrio dok je slušao Bobovu radio emisiju i angažovao ga za TV.

Barker je počeo da vodi kultni hit, "Istina ili posljedice" daleke 1956. godine, u kojem je glumio do 1975. Takođe je bio domaćin niza drugih emisija i programa tokom godina, uključujući "Dream Girl of '67", "Tattletales", "Miss Universe" i najpoznatiji "The Price is Right", koji je producirao i vodio do 2007.