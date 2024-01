Čuvena glumica preminula u 99. godini

Preminula glumica Džojs Randolf.

Izvor: YouTube printscreen

Džojs Randolf umrla je u 99. godini. Kako strani mediji navode, slavna glumica preminula je u svom domu u Njujorku u snu.

Vijest o smrti saopštio je njen sin. Čuvena glumica nalazila se na palijativnoj njezi i starost je učinila svoje. Džojs Randolf igrala je Triksi Nikson u seriji "The Honeymooners".

Glumica Džojs Radolf igrala je u pomenutoj seriji "The Honeymooners" jedan od glavnih likova, a serija se emitovala od 1955. do 1956. godine, prenosi Daily mail. Njena uloga pamti se do danas, a ljubitelji dobrih TV priča neće je zaboraviti.