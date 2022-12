Gagi Jovanović o bolesti zbog koje je napustio glumu: Boljelo je, a onda više nisam mogao da izdržim!

Dragan Gagi Jovanović suočio se s velikim zdravstvenim problemom, ali je zahvaljujući strogoj disciplini izbjegao operaciju.

Glumac Dragan Jovanović se tokom ljeta prije dvije godine suočio sa zdravstvenim problemom zbog kojeg je morao da se povuče sa scene, a ustanovljeno je da je u pitanju diskus hernija, koja se obično javlja između tridesete i pedesete godine života. Takođe je i prošle godine završio u bolnici zbog nesnosnih bolova u stomaku.

Dragan je iskreno govorio o problemu i svemu sa čime se suočio i otkrio koliko mu je bilo teško da se izbori s tim periodom. Srećom, sve je riješeno i bez operacije, strogom disciplinom i istezanjem, a od tada živi potpuno drugačije i savjesnije prema sebi i zdravlju.

"To je davno počelo. U životu sam napravio dvije kuće i bukvalno - gurao sam kolica, miješao malter... Pritom volim sport, igrao sam tenis kao za zlatnu medalju. To je boljelo, igrao sam s tim bolom, a onda više nisam mogao da izdržim. Tenis je, mislim, najgori sport za tu vrstu povrede. Otišao sam na magnetnu rezonancu da vidim šta se dešava, kad sam se jednom jako ukočio. Ljudi su mi pokazali snimak: 'Vidite, vama je ovo iscurilo u kičmenom stubu, vi morate na operaciju'", ispričao je Dragan Jovanović u emsiji "Zdravi sa dr Katarinom Bajec".

"A onda mi je jedan mladi doktor rekao da se njegova djevojka oporavila i vratila taj diskus tako što je vježbala i išla na istezanja. Počeo sam da idem na istezanja, bio sam i u banjama, u Banji Koviljači i u Blatu. U kombinaciji sa vježbama je pomoglo.Poslije šest mjeseci nisam prepoznao moj snimak. Pitao sam da li je moguće da sam ga vratio, kažu jeste", objasnio je glumac i dodao: "Čovjek mora da zna kako da se podiže iz kreveta, ako hoće nešto da podigne, da mora da čučne... To je gomila pravila o kojima treba misliti, ali s obzirom na to kako to zna da boli i kako se osjećaš, vrlo lako zapamtiš sve to. Samo da ne ležim u krevetu i da ne mogu da se pomaknem."