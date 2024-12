Koju će boju očiju imati vaša beba? Na to utiče mnogo faktora, evo od čega sve zavisi i kako se mijenja

Pročitajte sve o tome kako se mijenja boja bebinih očiju nakon rođenja i od čega zavisi kakve će oči imati.

Budući roditelji često razmišljaju o tome kako će izgledati njihova beba, kakvu će boju očiju imati. Mnogi znaju da se boja okica kod beba mijenja, ali nisu sigurni kada dobija "trajnu" boju.

U nastavku teksta saznajte sve o boji očiju kod beba, počevši od toga zašto se većina beba rađa sa plavim očima.

Zašto većina beba na početku ima plave oči

Većina novorođenčadi ima plave oči. Zapravo, bebe uglavnom imaju sivkaste oči, ali od svih boja očiju odraslih, plava je najbliža boji sa kojom se rađa većina beba, pa otuda smo skloni da kažemo da se većina beba rađa s plavim očima.

Razlog zbog kojeg novorođenčad imaju promjenljivu boju očiju je grupa ćelija koje se nazivaju melanociti, koje proizvode melanin, ali nisu sasvim razvijene. Količina melanina u šarenici oka određuje i boju očiju, a zbog toga se već u prvim danima, nedjeljama i mjesecima, boja bebinih očiju menja od početne sive do njihove trajne boje očiju.

Kako da znate koju boju očiju će beba imati

U najvećem broju slučajeva boja očiju postaje trajnija u uzrastu od oko devet mjeseci. To je, međutim, prosjek, a ne pravilo, jer neke promjene u boji očiju mogu da se dese sve do šeste godine.

Ipak, ako vaša beba ima plave oči u vreme prvog rođendana, velike su šanse da će kada odrasti imati ili plavu ili zelenu boju očiju. Takođe, ako beba ima tamne oči u uzrastu od oko osam mjeseci, najvjerovatnije će imati tamne oči i kada odraste.

Da li će bebine oči ostati sive

Veoma je rijetko da beba razvije istu boju očiju kao onu koju ima u prvih nekoliko mjeseci života, piše bellybelly.com.au. Čak i ako će imati sive oči kada odraste, u nekom trenutku će biti primjetna promjena u boji kada melanociti počnu da utiču na nju.

Siva boja očiju je najređa među odraslima – ima je manje od jedan odsto ljudi.

U koju boju će se promijeniti početna nijansa

To je veoma teško reći jer boja očiju 100 odsto zavisi od genetike. Generalno, najčešće su tamno braon oči, a slijede ih plave, zatim oči boje lješnjika i zelene. Postoji manje od jedan odsto šanse da neko ima bilo koju drugu boju očiju osim ovih navedenih.

Ako oba roditelja imaju braon oči, najvjerovatnije je onda da će bebine sive okice promijeniti boju u braon. Postoji, naravno, i šansa da se u tom slučaju boja promijeni u zelenu ili lješnik, ali su šanse mnogo manje.

Kako da znate da li će bebi ostati plave oči

Ne možete mnogo šta da uradite kako biste to saznali, osim da budete strpljivi i sačekate da vidite. Svakako, ako plavooka beba ima i oba roditelja plavih očiju, veće su šanse da zadrži tu boju očiju, nego kod tamnookih roditelja.

Ako dijete u uzrastu od godinu dana ima plave oči, boja može da se promijeni od svetlije ka tamnije plavoj kako se proizvodi više melanina, ali će sama boja najvjerovatnije ostati trajna.

Takođe, i bebina boja kože može pomalo da ukaže na to koja će joj biti trajna boja očiju. Tamna boja očiju je češće kod ljudi koji imaju tamniji ten, dok se plave, zelene i oči boje lješnik češće mogu vidjeti kod onih sa svijetlijom kožom, a razlog tome je što melanin utiče i na boju kože i na boju očiju.

Može li beba da ima plave oči ako roditelji nemaju

Da, beba može da ima plave oči i ako roditelji nemaju jer i preci po maminoj i tatinoj liniji imaju uticaj na genetiku djeteta. Pa tako, ako se desi da i sa jedne i sa druge strane postoje ovi geni koji utiču na to da dijete ima plave oči, to može i da se desi. Ako geni plavookih postoje samo sa jedne strane, mamine ili tatine, i dalje postoje šanse da dete ima plave oči, ali su one znatno manje jer je braon dominantna boja i ona često preovlada.

U nekim rijetkim slučajevima dešava se da dijete ima crvene ili ljubičaste oči, kod osoba koje nemaju melanina u telu, i to stanje se naziva albinizam, a javlja se kod manje od jedan odsto ljudi.

