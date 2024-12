Noćne more su najčešće kad djeca krenu u vtić: Nije manje strašno zato što su mali

Iako svako dijete povremeno ima ružan san, noćne more se javljaju uglavnom u vrtićkim godinama, kada se pojavi strah od mraka.

Ne zna se tačno u kom uzrastu djeca počinju da sanjaju, ali čak i oni vrlo mali, koji su jedva naučili da govore, pričaju roditeljima, koliko umiju, o snovima koje imaju - lijepim ili strašnim.

Koliko god to željeli, svog mališana ne možete da zaštitite od noćnih mora, jer nema načina da ih spriječite. Međutim, postoji niz stvari koje roditelji mogu učiniti da bi stvorili umirujuću atmosferu prije spavanja. A kada vaše dijete sanja loše snove, veoma je važno da budete tu i da ga smirite. Vaša utjeha će mu pomoći da se brže smiri, a vaša podrška će ga ubijediti da i ubuduće prevaziđe strah.

Kada se javljaju noćne more?

Kao i većina snova, noćne more se javljaju u onoj fazi sna kada je mozak veoma aktivan i pregleda iskustva i nove informacije, sa ciljem učenja i razvoja pamćenja. U ovim trenucima, animirane slike koje mozak obrađuje mogu izgledati vrlo realno. U ovoj fazi sna, takođe poznatoj kao REM faza, oči se brzo kreću ispod zatvorenih očnih kapaka. Noćne more se obično pojavljuju u drugoj polovini noći, kada je REM intervali duži.

Kada se mališani probude iz noćne more, slike su još uvijek svježe u njihovim glavama, a prijetnja djeluje stvarno. Normalno je, dakle, da se uplaše i dozivaju roditelje, da ih smire i ponovo se osjećaju bezbjedno. Tek kada dođu u vrtić, počinju da shvataju da je to bio samo san i da događaji iz noćne more nisu stvarni, niti im prijeti opasnost. Ali čak i ako to znaju, to ne znači da se i dalje ne mogu uplašiti. Čak se i starija djeca uplaše kada se probude iz noćne more i traže majčinu utjehu.

Zašto dijete ima noćne more?

Niko ne zna tačno zašto se javljaju noćne more. Čini se da su snovi, lijepi ili ružni, način da djeca procesuiraju situacije sa kojima se suočavaju, misli i osjećanja koja imaju. Čini se da većina noćnih mora nema logičan uzrok. Ponekad se, međutim, javljaju kada je mališan pod stresom ili prolazi kroz važne promjene.

Loši snovi mogu odražavati i događaje iz svakodnevnog života koji izazivaju anksioznost, kao što su preseljenje u novi dom, odlazak u novi vrtić ili školu, rođenje brata ili sestre, ali i tenzije u porodici. U nekim situacijama, noćne more su reakcija na pretrpljenu traumu: smrt nekoga u porodici, nesreću, prirodne katastrofe.

Kod neke djece, posebno one sa bogatom maštom, čitanje "horor" knjiga prije spavanja ili gledanje filmova na TV-u može izazvati loše snove. Teme noćnih mora odražavaju brige i strahove koje dijete ima u ovom uzrastu, bilo da se radi o agresiji, potrebi za samostalnošću ili, naprotiv, o strahu od samoće.

Mala djeca mogu imati noćne more u kojima su kažnjena, izgubljena ili proganjana od strane čudovišta ili drugog zamišljenog stvorenja. Mnogo puta noćna mora prepliće dijelove dnevnih događaja, ali sa zastrašujućim obrtom. Iako se mališan neće sjećati svih detalja sna, neke od slika, likova i stvari koje su ga plašile ostaće utisnute u njegovo um.

Kako smiriti mališana kada ružno sanja?

Ostanite s njim

Vaše prisustvo pomaže da se smiri i osjeća sigurno kada se probudi plačući. Jednostavna činjenica da zna da ste tu će ga smiriti, jer se osjeća zaštićeno.

Objasnite da je to bio samo san

Razgovarajte sa djetetom i pomozite mu da shvati da je sanjalo i da to nije nešto stvarno. Sada kada je san završen, sve je u redu.

Tješite ga

Pokažite da je u redu i da nije sramota biti uplašen i objasnite da svi sanjaju, a snovi ponekad mogu biti strašni i da izgledaju realno, zato je prirodno biti uplašen.

Budite kreativni

Mala djeca koja imaju bogatu maštu mogu se umiriti kreativnošću. Pravite se da magičnim sprejom učinite da čudovišta nestanu i zajedno sa mališanom provjerite da nema nikoga ispod kreveta ili u ormanu, da se smiri.

Instalirajte noćno svjetlo

Malo svjetla u prostoriji (noćno svjetlo, lampa ili sijalica u hodniku) pomoći će mu da se osjeća zaštićeno i da zaspi. Na noćnom ormariću možete ostaviti i baterijsku lampu, kojom ćete „otjerati“ noćne more.

Pomozite mu da ponovo zaspi

Stavite igračku, jastuk ili ćebe u njegov krevetac da ga drži, pjeva mu ili svira umirujuću pjesmu. Ispričajte mu priču ili pričajte o lijepim stvarima o kojima bi željelo da sanja. Dajte mu poljubac u dlan i recite mu da stisne pesnicu i zadrži poljubac do jutra.

Pitajte šta je sanjao

Ne treba mnogo da pričate o tome, ali pomaže da mališan riječima izrazi strahove koje ima. Zato ga ujutru, nakon što se probudi, pitajte za noćnu moru. Pričajući o tome (ili čak crtajući ono što je sanjao) usred bijela dana, više neće izgledati tako zastrašujuće, a ružne slike će izgubiti snagu. Još jedna korisna vježba je da zajedno razmislite o srećnom kraju tog sna.

Kod većine djece noćne more se javljaju sporadično i nisu razlog za brigu, zahtijevajući samo brigu i naklonost roditelja da ih prevaziđu. Dakle, nema potrebe da se uzbuđujete. Pitajte ljekara za savet samo ako su loši snovi česti i uskraćuju vašem djetetu san ili ako izazivaju emocionalne ili probleme u ponašanju.

