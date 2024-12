7 načina na koje vam beba pokazuje ljubav: Ne umije da kaže, ali ovako vam daje do znanja da vas voli

Bebe ne umiju da govore, ali bez obzira na to imaju svoje načine na koje vam pokazuju koliko vas vole.

Svoju bebu volite najviše na svijetu, a iako u sebi znate odgovor, sigurno se ponekad zapitate da li i ona vas voli. Naravno! Vi ste vašoj bebi sve na svijetu, samo što to još uvijek ne umije da vam kaže, ali ako obratite pažnju na njen govor tijela, shvatićete na koje načine vam poručuje da vas voli.

1. Gleda vas u oči

Otkako postanemo svjesni sebe i svog ponašanja, uče nas da je nepristojno "buljiti" u nekoga, ali kada se beba zagleda u vas, to je stvarno neodoljivo.

Novorođenčad vole da gledaju u lice, a mamino im je omiljeno. Već do drugog mjeseca će usavršiti taj svoj neodoljivi pogled pun ljubavi, koji im je priroda dodijelila kao dio instinkta za preživljavanje, kako bi privukli pažnju i ljubav svojih roditelja. Dakle, da, to je instinkt, ali i jedan od načina na koji vam beba pokazuje da vas voli.

2. Prepoznaje vaš miris

Kada biste svojoj bebi dali da bira između najljepših i najskupljih mirisa na svijetu i vaše majice, koja miriše na vašu kožu, znoj i mlijeko, jasno vam je šta bi odabrala svaki put. Pa, zar to nije ljubav?! Mamin miris pomaže bebama da se osjećaju bezbjedno i takođe podstiče socijalizaciju, piše babycenter.com. Prema kriterijumima vaše bebe, ništa na ovom svijetu ne miriše ljepše od vas, pa sljedeći put kada se ušuška u vašem zagrljaju, sjetite se da vam tako pokazuje svoju ljubav.

3. Smiješi vam se

Kada vam beba uputi svoj prvi osmijeh, to je zaista poseban, magičan trenutak. To je ujedno i jedan od načina na koji vam kaže "volim te". Većina beba će vam uzvratiti osmijehom kada im se nasmiješite već poslije drugog mjeseca života, a od četvrtog će početi da se smiješe kako bi privukle vašu pažnju, što je još neodoljivije.

4. Priča sa vama

Naravno da ne očekujemo od bebe stare svega par mjeseci da priča, ali prva brbljanja, kako god ona zvučala, uvijek su upućena mami ili drugoj bliskoj osobi koja brine o djetetu. I to je, takođe, bebin način na koji pokazuje svoju naklonost i ljubav.

Već sa oko četiri mjeseca beba proizvodi zvuke kao odgovor na vaš glas i okreće glavu kada vas čuje, kako bi vas ugledala.

5. Želi vas u blizini

Kako bebe postaju svjesnije svijeta oko sebe, počinju da primjećuju i različite ljude, već vrlo dobro razumijući da su im neki više poznati, ali i da imaju one koji su im omiljeni.

U uzrastu od oko šest mjeseci, djeca već prepoznaju lica ljudi koje vole, poput braće, sestara, baka, deka i naravno, roditelja. Ubrzo će početi jasno da pokazuju ko su im dragi ljudi, dok će prema neznancima biti vrlo oprezni, a sa devet mjeseci će vrlo vjerovatno početi da pokazuju anksioznost pri razdvajanju.

6. Dijeli vaša interesovanja

Bez obzira na to da li stavljate prljav veš u mašinu ili možda ukrašavate novogodišnju jelku, pečete pitu, vaša beba želi da radi isto to. To se zove zajednička pažnja, i ovakvo ponašanje može da počne već u uzrastu od nekoliko mjeseci, ali je najizraženije između devetog i 12. mjeseca života mališana.

7. Koristi vas kao štit

Nije nimalo iznenađujuće što beba zagnjuri glavu u vaše grudi kada se pojavi neko novi u okruženju. "Strah" od nepoznatih ljudi je normalan u ovoj fazi, a dijete na ovaj način traži zaštitu od vas, što znači da vas voli i da vam vjeruje.

